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«Зарядка электрокаров в Беларуси была бесплатной с 2014 года, с момента появления первых ЭЗС. Так долго бесплатными станции не были ни в одной стране мира. Но даже с вводом тарифа стоимость зарядки будет самой низкой в Европе. Такой цена на электричество останется в том числе и благодаря введению в эксплуатацию белорусской АЭС. Сегодня на отдельных ЭЗС в столице в день заряжается до 10 автомобилей, что близко к стандартным значениям и говорит о том, что мы готовы переходить на новый этап работы», — рассказывает заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть» Андрей Котик.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 1 января вводится оплата за зарядку электромобилей Бесплатно уже не будет.

С введением оплаты электротопливо в нашей стране будет в 2 раза дешевле бензина. Зарядка электрокара на 100 километров обойдется электромобилистам порядка 6 рублей (в зависимости от типа заряда). Машина с ДВС потратит на преодоление такого же расстояния около 10 литров топлива, что составит 18−20 рублей.