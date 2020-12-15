В Нацбанке рассказали, сколько денег белорусы «вынесли» из банков за последние 3 месяца









TUT.BY . С начала года общая сумма вкладов физлиц в рублях, по данным Нацбанка, сократилась на 596,4 миллиона рублей, в валюте — на 1 миллиард 547,9 миллиона долларов. В третьем квартале жители страны закрыли почти 180 тысяч вкладов, в результате чего их общее количество сократилось на 10%, пишет





С начала года белорусы забрали с валютных вкладов более 1,5 миллиарда долларов

По данным Нацбанка, рублевые депозиты белорусов на 1 декабря составили 4 миллиарда 535 миллионов рублей. Их снижение замедлилось: за месяц вклады в рублях сократились на 7,4 миллиона рублей, с начала года — на 596,4 миллиона рублей. Объем рублевых депозитов снижается каждый месяц начиная с июня, рекордным сокращение было в августе — на 270,8 миллиона рублей.





Депозиты физлиц в валюте тоже продолжают снижаться. На 1 декабря они составили 4 миллиарда 668,4 миллиона долларов. За ноябрь их общий объем уменьшился на 72,1 миллиона долларов, с начала года — на 1 миллиард 547,9 миллиона долларов. В этом году белорусы каждый месяц продолжали снимать деньги с валютных депозитов. Самый крупный отток депозитов был в августе — 416,2 миллиона долларов.





По данным на 1 декабря переводные депозиты физлиц (к ним относятся остатки на расчетных и текущих счетах) составили 2 миллиарда 640,7 миллиона рублей и 1 миллиард 176,3 миллиона долларов. Переводные депозиты в рублях в ноябре сократились на 90,8 миллиона рублей (с начала года — на 389,8 миллиона рублей), в валюте — приросли на 6,6 миллиона долларов (с начала года — снизились на 148,1 миллиона долларов).









За три месяца белорусы закрыли почти 180 тысяч вкладов

Помимо этого Нацбанк подсчитал, сколько денег белорусы хранят на отзывных и безотзывных депозитах. На 1 октября, по данным обследования «Знай своего клиента», на отзывные вклады приходилось чуть меньше трети общей суммы вкладов (31,6%). На тот момент это было 5,56 миллиардов рублей. За третий квартал отзывные вклады уменьшились на 11,9%, или на 753 миллиона рублей. Безотзывные вклады составляли примерно две трети от общего объема вкладов, это 12,06 миллиарда рублей. За третий квартал они сократились на 3,7%, или на 467 миллионов рублей.





На 1 октября один вкладчик в среднем хранил в банках 11 080 рублей (во всех валютах во всех банках). За третий квартал эта сумма выросла на 4,1%, или на 430 рублей. На отзывных депозитах лежало в среднем по 1430 рублей (рост за третий квартал составил 21%) и 5490 долларов (снижение за третий квартал — 8,1%) на каждого вкладчика. На безотзывных вкладах лежало в среднем по 8130 рублей (рост на 3,7%) и 7840 долларов (снижение на 1,1%).





Почти две три всех банковских вкладов (63,4%) принадлежит женщинам. Средняя сумма одного «женского» депозита составляет 10,4 тысячи рублей, «мужского» — 12,5 тысяч. При этом 50,4% депозитов мужчин приходится на вкладчиков старше 60 лет, а 55,8% депозитов женщин — на вкладчиков старше 55.





Общее число счетов, открытых вкладчиками, на 1 октября составило 1 589 939. За третий квартал оно уменьшилось на 10,1%, или на 179 471 вклад.