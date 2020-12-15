Источник материала: Хартия'97

Шаг к консилиуму? Аркадий Янковский

15.12.2020, 21:05

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Подобное, кажется, было на излете СССР.

Новый громкий фильм Навального сделан в привычном фирменном жанре, но это уже продукт следующего уровня противостояния блогера-политика и Системы по сравнению со всем, что было до того. Это уровень, на который режим сам вывел конфронтацию с фронтменом оппозиции и где как открываются новые горизонты развития истории, так и обнажаются самые потаённые язвы Системы.

Видео посмотрит ещё больше зрителей, чем все прежние расследовательские материалы ФБК. Всё сделано технологично и скрупулёзно, даже с некоторым перебором в кадре всяческих схематичных вставок и сопряжённых оформительских развлекух. Но это от желания придать яркости моменту встречи зрителя с сенсацией.

Однако само по себе трагическое событие и объём свежевскрытой фактуры и без того безусловная гарантия повышенного внимания к ролику в самых разных кругах общества в нашей стране и за рубежом.

Герой делится подробностями чудовищной по меркам любого правового государства операции главной спецслужбы, бросает обличительный вызов на самый верх.

Это он делал и раньше, но сейчас видно, что за ним стоит не просто ФБК и масса поклонников, а серьёзные международные расследователи с именами и без...

Их работа и выводы первично предъявляются на канале жертвы, но дальнейшее продвижение контента с последствиями неизбежно. Бренды пула соавторов расследования говорят сами за себя и вместе с тем заставляют размышлять о наличии в деле других профессионалов, вовсе не ищущих славы...

Это история, которая, по идее, должна всколыхнуть миллионы россиян больше, чем все прежние коррупционные откровения оппозиционного политика, его негласных помощников и его верного коллектива. Беспредельных воров на экране сменили сертифицированные убийцы, безграничный цинизм власти выплеснулся наружу, и статус преступного государства с разящей чёткостью штампуется на глазах обывателя!

Как прореагирует рядовой россиянин на показанное? Насколько он возмутится и каким образом?

А может, просто воспримет фильм как удачную замену телесериалу и в дальнейшем будет лишь продолжать созревать до положения абсолютного зомби, готового даже следить за организованной погоней с уничтожением героя в прямом эфире?..

Может ли что-то в конце концов доконать терпение и фатализм отечественного обывателя — эта власть как будто бы проверяет эмпирически.

Но главное всё же не в этом.

Навальный адресует фильм в большей мере не рядовым гражданам, а тем, к кому он обратился в самом конце, — сотрудникам вдрызг запятнанной ФСБ.

И он знает, что делает, адресат правильный.

Вся эпопея, как видно, стала предметом серьёзной заботы тех, кому положено следить за обстоятельствами вступающих в турбулентность диктаторских режимов. И теперь очень многое будет зависеть от их видения и их оценки ситуации.

Алексей Анатольевич в последующем продолжительном эфире штатной либеральной радиостанции, посвящённом этой истории, в ответ на вопрос, когда он может вернуться в Россию, сказал, что на этот счёт он непременно послушает врачей...

Представляется, что сейчас проблемой и Навального, и российского режима в целом начинают заниматься "врачи" из ведомства, специализирующегося на обеспечении мягкости переходного периода в странах, оказавшихся в преддверии волатильных исторических ситуаций. И обращение главного героя в финале фильма к безымянным сотрудникам Системы — это своего рода опосредованный привет от иностранных коллег с предложением подумать о совместном консилиуме...

Что-то подобное, кажется, было на излёте СССР.

Аркадий Янковский, kasparov.ru

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