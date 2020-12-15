Источник материала: Хартия'97

Пенсионерка: Я участвовала во всех событиях, которые проходили в Беларуси с 1991 года 15.12.2020, 20:49

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фото: tut.by

Как сто бабушек спели «Елочку» и очень напугали силовиков.

— Было ли мне страшно? Мне 83 года, у меня рак легких, состояние здоровья у меня тяжелое, я умру и без них. Но то, что они мне помогают таким образом, это будет пятно на них,— говорит минчанка Наталья Дмитриевна Семенькова.

14 декабря она оказалась среди группы задержанных на площади Независимости пенсионеров, которых доставили в РУВД, а потом больше семи часов держали в холодном ангаре без стульев, воды и еды.

Как сто бабушек спели «Елочку» и очень напугали силовиков

— У елки на площади мы общались друг с другом, водили хоровод и пели «В лесу родилась елочка», — перечисляет Наталья Дмитриевна свои «преступления» корреспонденту «Салідарнасці» .

Она признается, что также все кричали «Жыве Беларусь!» и «Наши внуки лучше всех!». Но в протоколе, который ее заставят подписать впоследствии в Ленинском РУВД, она укажет, что эти лозунги, по ее мнению, не являются провокационными.

Поющих бабушек милиционеры несколько раз предупреждали о том, что их «мероприятие несанкционированное» и просили разойтись. Бабушки продолжали петь и водить хороводы.



фото: belsat.eu

— Большинство из нас были женщины разного пенсионного возраста, всего человек сто. Мы не могли представить, что они испугаются ста бабушек, поющих «Елочку», и были уверены, что до такой степени наше беззаконие не опустится, — рассказывает женщина.

Но услышав о том, что произошло потом, у многих на глаза наворачиваются слезы.

— Подъехал «черными тучами» ОМОН. Вдоль дороги они выставили автобусы в ряд. Нас взяли в кольцо, мы решили держаться вместе, стали в сцепку и думали, что никого не дадим выхватить. Но они не хватали, а оттесняли нас к автобусам. В это время одна женщина упала, у нее началась истерика. Мы просили их, имейте совесть, выпустите ее. Ее выпустили, у остальных никакой возможности выйти из окружения не было. Наоборот, когда они нас окружали, мы слышали, как они переговаривались между собой и кричали «никого не выпускать».

Было ли мне страшно? Мне 83 года, у меня рак легких, состояние здоровья у меня тяжелое, я умру и без них. Но то, что они мне помогают таким образом, это будет пятно на них, — вздыхает Наталья Дмитриевна.

25 человек, среди которых она оказалась самой старшей, доставили в РУВД Ленинского района.

— Нас высадили в какой-то холодный ангар или гараж. Там был стол и один стул, на котором мы сидели по очереди. Среди нас было только два мужчины, остальные бабушки. В туалет нас водили в само РУВД под конвоем.

Сумки отняли, из них все вытряхнули и переписали. Выход из ангара охраняли двое милиционеров, хотя никто из нас убегать не собирался. Вообще никто не жаловался и не ныл. Мы, конечно, устали, замерзли, грелись у единственной батареи по очереди, кто мог — ходили, остальные опирались о стены, — вспоминает женщина.

У одного мужчины остался «неучтенный» телефон, и она смогла сообщить внуку о своем задержании. В холодном ангаре Наталья Дмитриевна находилась с 15 до 22 часов.

За все это время, говорит она, никто из сотрудников РУВД не поинтересовался самочувствием задержанных, не предложил воды или еды. Зато всех по одному сводили в РУВД, чтобы сфотографировать. Протоколы подписать принесли прямо в ангар.

— Они принесли и стулья… для себя. Все милиционеры были молодыми. Но не всех можно назвать зверьем. Мы разговаривали с нашими охранниками. Они признались, что против того, что с нами делают. Но говорили, что все-таки мы нарушили закон и за это предусмотрено наказание, — рассказывает женщина.

Возле РУВД ее встречали волонтеры и внук с невесткой.

— Внук пошутил: «Ну, бабуля нагулялась!». Зато я побыла с единомышленниками! — не унывает Наталья Дмитриевна.

Говорит, что вернулась домой очень уставшая, но на следующий день немного восстановилась.

В ответ на вопрос, пойдет ли она еще гулять по своему городу и петь песни, смеется: «А кто мне может это запретить?»

— Я участвовала во всех событиях, которые проходили в Беларуси с 1991 года, была на площади в 2010 году, когда нас тоже окружили на морозе и хватали, — делится женщина.

Признается, что не собирается малодушничать и осквернять память мужа, доктора философских наук Владимира Никифоровича Семенькова, награжденного орденом Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной войны» I-й степени. Его имя внесено в Книгу памяти Беларуси.

Сама Наталья Дмитриевна 40 лет преподавала на архитектурном факультете БНТУ, поэтому сейчас восхищается студентами и радуется тому, что вырастила достойную смену.

В настоящее время женщина ожидает повестку в суд.



фото: belsat.eu

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