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ОМОН задержал жителя Скиделя за угрозы милиционерам

15.12.2020 21:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники ГУБОПиК совместно с коллегами из ОМОНа задержали 38-летнего жителя Скиделя.

ОМОН задержал жителя Скиделя за угрозы милиционерам

«Индивидуальный предприниматель с августа по декабрь, используя различные никнеймы, размещал в деструктивных региональных Telegram-чатах призывы к насилию в отношении милиционеров и уничтожению их имущества. Задержанный не скрывает, что оскорбления и угрозы в адрес сотрудников и действующей власти размещались им в различных Telegram-чатах неоднократно», — рассказали в МВД.

На задержанного завели уголовное дело.

 
 
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Сотрудники ГУБОПиК совместно с коллегами из ОМОНа задержали 38-летнего жителя Скиделя.
 
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