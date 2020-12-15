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Microsoft принудительно обновит старые Windows
Источник материала: UDF
Фото: Unsplash
Компания запускает принудительное обновление операционных систем пользователей до версий Windows 10 1909 и 2004. Ранее компания прекратила поддержку версий 1903, Windows 10 Home и 10 Pro. По словам журналистов, цикл обновлений не должен вызвать беспокойства у пользователей, так как Microsoft предупреждала их об этом два месяца назад. При этом представители корпорации заметили, что ОС будут обновлены вопреки желанию некоторых владельцев лицензионных копий.
В компании уточнили, что пользователи Windows 10 1903 будут переведены на версию 1909, версии 1909 — на 2004. Обновление завершится до конца 2020 года.
Чтобы избежать появления неполадок и сбоев, журналисты рекомендовали владельцам компьютеров самостоятельно обновиться до актуальных версий ОС. Для этого нужно зайти в «Центр обновлений Windows» на устройстве и запросить актуальный апдейт.
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Старые версии ОС Windows обновят против воли пользователей.
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