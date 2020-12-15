Количество убыточных организаций в январе—октябре выросло более чем на четверть

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных организаций в январе—октябре 2020 года по сравнению с таким же периодом прошлого увеличилось с 920 до 1.167 (на 26,8%), их удельный вес — с 13,7 до 17,3%. Чистая прибыль организаций на 1 ноября составила 4 млрд 393,9 млн рублей, что на 58,8% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.





Прибыль до налогообложения составила 6 млрд 512,3 млн (сократилась на 50,1%). Убыток от инвестиционной и финансовой деятельности составил 8 млрд 155,9 млн рублей против прибыли в 919,5 млн рублей за аналогичный прошлогодний период.

Прибыль от реализации выросла на 12% до 16 млрд 167 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 7,8% и 9,7% соответственно (в январе—октябре 2019 года — 7,3% и 9,1%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 207 млрд 522,1 млн рублей, или на 5,4% больше, чем в январе—октябре 2019 года.

При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 4,5% до 165 млрд 867,8 млн рублей.

«Четверть предприятий — устойчивые банкроты, и им ничего не поможет, кроме продажи, попыток трансформации этих активов в другие коммерческие проекты, — отметил ранее в комментарии БелаПАН исполнительный директор аналитического центра "Стратегия" Ярослав Романчук. — Совершенно очевиден кризис управления активами. Те финансовые показатели, которые мы видим, — это ситуация, которая толкает белорусскую экономику к дефолту, и никакие кредиты никаких внешних организаций не спасут. Это сосуд, в который сколько ни вливай сегодня, все равно выливаться будет больше».

По словам экономиста, «усугубляется также макроэкономическая разбалансированность — дефицит бюджета растет, экспорт падает, источников валютных поступлений нет, население не доверяет банкам и забирает деньги, кредитование находится в зоне запредельных ставок». «Усугубляется политический кризис, и экономике власти, к сожалению, внимания не уделяют», — добавил Романчук.

По его прогнозам, власти либо пойдут в очередной раз на увеличение инфляционного и девальвационного налога, либо в конце концов начнут структурные реформы, связанные с банкротством и санацией неэффективного госсектора. «Третьего не дано», — заключил эксперт.