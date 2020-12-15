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Вот как Минск подготовили к Новому году
Источник материала: Onliner
Сегодня туман, дождь, снег и пока только вторник, так что с новогодним настроением туговато. А еще «корона», политический кризис и вообще куча проблем. Но иногда от всего этого стоит отвлекаться — так говорят врачи, которых в этом году надо любить больше обычного. Так что на ближайшие несколько минут предлагаем поставить перед собой всего три задачки:
Начнем с самого увлекательного — впечатляющих, но ни о чем не говорящих простому горожанину
Все эти тысячи и километры будут работать до полуночи в обычные дни и всю ночь — в праздничные.
Елку на площади Независимости в этот раз сделали бордово-золотой, здесь же установили фотозону. Елку из шаров, стоявшую перед ратушей, переместили к цирку. А световые шары, которые в прошлом году были установлены на Октябрьской площади, переехали на площадку перед «Чижовка-Ареной». Туда же перевезли «ленточную» елку (раньше она стояла у Дворца спорта). Для проспекта Победителей выбрали синий, серебряный и фиолетовый цвета. А еще здесь установят новый арт-объект — снеговика на высокой ледяной глыбе.
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Сегодня туман, дождь, снег и пока только вторник, так что с новогодним настроением туговато. А еще «корона», политический кризис и вообще куча проблем. Но иногда от...
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