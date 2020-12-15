Вот как Минск подготовили к Новому году

Источник материала: Onliner

Сегодня туман, дождь, снег и пока только вторник, так что с новогодним настроением туговато. А еще «корона», политический кризис и вообще куча проблем. Но иногда от всего этого стоит отвлекаться — так говорят врачи, которых в этом году надо любить больше обычного. Так что на ближайшие несколько минут предлагаем поставить перед собой всего три задачки:

Забыть обо всех невзгодах. Посмотрев на загоревшуюся иллюминацию, подумать о том, как быстро мы идем в 2021-й. Вспомнить, в какой момент мы перестали использовать слово «невзгоды».

Начнем с самого увлекательного — впечатляющих, но ни о чем не говорящих простому горожанину цифр : иллюминация в Минске состоит более чем из 100 километров иллюминационных линий, свыше 3 тысяч гирлянд, 1,5 тысячи световых мотивов, 300 световых конструкций и 64 объемных световых фигур.













Все эти тысячи и километры будут работать до полуночи в обычные дни и всю ночь — в праздничные.





Елку на площади Независимости в этот раз сделали бордово-золотой, здесь же установили фотозону. Елку из шаров, стоявшую перед ратушей, переместили к цирку. А световые шары, которые в прошлом году были установлены на Октябрьской площади, переехали на площадку перед «Чижовка-Ареной». Туда же перевезли «ленточную» елку (раньше она стояла у Дворца спорта). Для проспекта Победителей выбрали синий, серебряный и фиолетовый цвета. А еще здесь установят новый арт-объект — снеговика на высокой ледяной глыбе.















































