В Дрибинском районе Mitsubishi вылетел на встречку и врезался в автобус. Водитель авто погиб

Источник материала: Tut.by

В Дрибинском районе днем 15 декабря Mitsubishi Galant врезался в автобус на встречной полосе движения. Водителя легковушки доставали из искореженного авто спасатели. Он умер в больнице, сообщает МВД.





Авария произошла около 15.50 на дороге Бороденки — Щекотово. По предварительной информации, 44-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением, из-за чего его машина выехала на встречную полосу движения и столкнулась в лобовую с пассажирским автобусом.

Чтобы достать водителя из машины, понадобилась помощь спасателей. Мужчину доставили в больницу, однако там он умер от полученных травм. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.