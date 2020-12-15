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В Дрибинском районе Mitsubishi вылетел на встречку и врезался в автобус. Водитель авто погиб

16.12.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Дрибинском районе днем 15 декабря Mitsubishi Galant врезался в автобус на встречной полосе движения. Водителя легковушки доставали из искореженного авто спасатели. Он умер в больнице, сообщает МВД.


Авария произошла около 15.50 на дороге Бороденки — Щекотово. По предварительной информации, 44-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением, из-за чего его машина выехала на встречную полосу движения и столкнулась в лобовую с пассажирским автобусом.

Чтобы достать водителя из машины, понадобилась помощь спасателей. Мужчину доставили в больницу, однако там он умер от полученных травм. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

 
 
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По предварительным данным, водитель Mitsubishi не справился с управлением.
 
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