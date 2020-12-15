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В Гомеле серьезное ДТП: после столкновения Mercedes отбросило на тротуар
Источник материала: Tut.by
В Гомеле произошло серьезное ДТП — столкнулись Volkswagen и Mercedes,
Авария произошла 15 декабря примерно в 19.40 на перекрестке улиц Зайцева и Ильича. От удара Mercedes отбросило на тротуар.
На месте происшествия работали спасатели МЧС и медики.
(Будет дополнено.)
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Авария произошла 15 декабря примерно в 19.40 на перекрестке улиц Зайцева и Ильича.
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