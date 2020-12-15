﻿ Легендарная теннисистка выставила на аукцион трофей WTA. Средства пойдут репрессированным спортсменам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Легендарная теннисистка выставила на аукцион трофей WTA. Средства пойдут репрессированным спортсменам

16.12.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Наталья Зверева выставила на аукцион награду «Новичок года WTA 1988».


Фото: wikimedia

Вырученные средства пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности. Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке, сообщает «Трибуна».

Зверева — советская и белорусская теннисистка. Заслуженный мастер спорта СССР (1991). Обладательница 20 титулов на турнирах Большого шлема (во всех разрядах). В 2010 году включена в списки Международного зала теннисной славы.

Зверева занимала первую строчку в женском парном рейтинге в сумме 124 недели, впервые поднявшись на нее 7 октября 1991 года в возрасте 20 лет. 36 раз играла в финалах турниров Большого шлема в одиночном, парном и смешанном парном разрядах (1 + 31 + 4). Это наивысший показатель среди всех теннисистов из бывшего СССР. В 1992–1993 годах выиграла шесть подряд турниров Большого шлема в парном разряде (с Джиджи Фернандес), завоевав так называемый неклассический Большой шлем в парном разряде, но так и не сумела завоевать классический Большой шлем в парном разряде (все четыре турнира за один сезон). В 1992–1994 годах, начиная с Ролан Гаррос — 1992 до Уимблдона-1994, выиграла 9 из 10 турниров Большого шлема в парном разряде (с Джиджи Фернандес), проиграв лишь в полуфинале US Open — 1993 паре Санчес-Викарио/Сукова.

Начиная с Ролан Гаррос — 1991 по Australian Open — 1999 (восемь полных сезонов) выходила в финал 27 из 32 турниров Большого шлема в женском парном разряде, выиграв 17 из них. Четырежды (1992, 1993, 1994, 1997) выигрывала по три турнира Большого шлема в парном разряде за сезон. Трижды (1995, 1997 и 1998) играла во всех финалах турниров Большого шлема сезона в парном разряде. Десять раз подряд (1989−1998) играла в финале «Ролан Гаррос» в парном разряде. Четырежды подряд выигрывала «Ролан Гаррос» в паре (1992−1995). Четырежды подряд выигрывала Уимблдон в паре (1991−1994). Бронзовый призер летних Олимпийских игр 1992 года в парном разряде (с Лейлой Месхи). Участница четырех Олимпиад — 1988, 1992, 1996 и 2000 годов.

Наталья Зверева входит в число 1700 спортсменов, подписавших обращение против насилия и фальсификаций на выборах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Наталья Зверева выставила на аукцион награду «Новичок года WTA 1988».
 
Новости дня
Новости разные
 
С 1 января вводится оплата за зарядку электромобилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика