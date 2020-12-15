Легендарная теннисистка выставила на аукцион трофей WTA. Средства пойдут репрессированным спортсменам

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Наталья Зверева выставила на аукцион награду «Новичок года WTA 1988».



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Вырученные средства пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности. Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке, сообщает «Трибуна».

Зверева — советская и белорусская теннисистка. Заслуженный мастер спорта СССР (1991). Обладательница 20 титулов на турнирах Большого шлема (во всех разрядах). В 2010 году включена в списки Международного зала теннисной славы.

Зверева занимала первую строчку в женском парном рейтинге в сумме 124 недели, впервые поднявшись на нее 7 октября 1991 года в возрасте 20 лет. 36 раз играла в финалах турниров Большого шлема в одиночном, парном и смешанном парном разрядах (1 + 31 + 4). Это наивысший показатель среди всех теннисистов из бывшего СССР. В 1992–1993 годах выиграла шесть подряд турниров Большого шлема в парном разряде (с Джиджи Фернандес), завоевав так называемый неклассический Большой шлем в парном разряде, но так и не сумела завоевать классический Большой шлем в парном разряде (все четыре турнира за один сезон). В 1992–1994 годах, начиная с Ролан Гаррос — 1992 до Уимблдона-1994, выиграла 9 из 10 турниров Большого шлема в парном разряде (с Джиджи Фернандес), проиграв лишь в полуфинале US Open — 1993 паре Санчес-Викарио/Сукова.

Начиная с Ролан Гаррос — 1991 по Australian Open — 1999 (восемь полных сезонов) выходила в финал 27 из 32 турниров Большого шлема в женском парном разряде, выиграв 17 из них. Четырежды (1992, 1993, 1994, 1997) выигрывала по три турнира Большого шлема в парном разряде за сезон. Трижды (1995, 1997 и 1998) играла во всех финалах турниров Большого шлема сезона в парном разряде. Десять раз подряд (1989−1998) играла в финале «Ролан Гаррос» в парном разряде. Четырежды подряд выигрывала «Ролан Гаррос» в паре (1992−1995). Четырежды подряд выигрывала Уимблдон в паре (1991−1994). Бронзовый призер летних Олимпийских игр 1992 года в парном разряде (с Лейлой Месхи). Участница четырех Олимпиад — 1988, 1992, 1996 и 2000 годов.

Наталья Зверева входит в число 1700 спортсменов, подписавших обращение против насилия и фальсификаций на выборах.