ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Количество убыточных организаций в Беларуси выросло более чем на четверть

16.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Количество убыточных организаций в Беларуси выросло более чем на четверть

  • 15.12.2020, 22:51
  • 3,390
Количество убыточных организаций в Беларуси выросло более чем на четверть

Прибыль организаций на 58,8% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных организаций в январе—октябре 2020 года по сравнению с таким же периодом прошлого увеличилось с 920 до 1.167 (на 26,8%), их удельный вес — с 13,7 до 17,3%. Чистая прибыль организаций на 1 ноября составила 4 млрд 393,9 млн рублей, что на 58,8% меньше аналогичного прошлогоднего показателя, передает naviny.by.

Прибыль до налогообложения составила 6 млрд 512,3 млн (сократилась на 50,1%). Убыток от инвестиционной и финансовой деятельности составил 8 млрд 155,9 млн рублей против прибыли в 919,5 млн рублей за аналогичный прошлогодний период.

Прибыль от реализации выросла на 12% до 16 млрд 167 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 7,8% и 9,7% соответственно (в январе—октябре 2019 года — 7,3% и 9,1%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 207 млрд 522,1 млн рублей, или на 5,4% больше, чем в январе—октябре 2019 года.

При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 4,5% до 165 млрд 867,8 млн рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прибыль организаций на 58,8% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.
 
Новости дня
Новости разные
 
New York Times: Расейскія хакеры ўчынілі кібэратакі на Пэнтагон і ядзерныя лябараторыі ЗША
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика