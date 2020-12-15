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Регионы Беларуси продолжают заряжать протестным настроением
Источник материала: Хартия'97
Регионы Беларуси продолжают заряжать протестным настроением
Белорусы вышли с национальными флагами на вечерние акции.
Регионы Беларуси продолжают заряжать протестным настроением.
На фото и видео Логойск, Могилев, Острошицкий городок, Пружаны, Ратомка, Хатежино, Лида, Витебск и Кобрин, передает телеграм-канал
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Белорусы вышли с национальными флагами на вечерние акции.
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