Источник материала: Хартия'97

«Дедушка Мороз, подари Саше билет в Гаагу» 1 15.12.2020, 22:22

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В одном из подземных переходов в Минске появилась стена с креативными письмами Деду Морозу.

В одном из подземных переходов в Минске появилась стена с креативными письмами и пожеланиями Деду Морозу, передает телеграм-канал МКБ .

Среди них: «Я хочу поменять фамилию - мой папа ОМОНовец», «Дедушка, пусть дяди в черном больше не воруют моих соседей», «Дедушка Мороз, подари Саше билет в Гаагу».

















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