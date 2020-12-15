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«Дедушка Мороз, подари Саше билет в Гаагу»
Источник материала: Хартия'97
«Дедушка Мороз, подари Саше билет в Гаагу»
В одном из подземных переходов в Минске появилась стена с креативными письмами Деду Морозу.
В одном из подземных переходов в Минске появилась стена с креативными письмами и пожеланиями Деду Морозу, передает телеграм-канал
Среди них: «Я хочу поменять фамилию - мой папа ОМОНовец», «Дедушка, пусть дяди в черном больше не воруют моих соседей», «Дедушка Мороз, подари Саше билет в Гаагу».
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В одном из подземных переходов в Минске появилась стена с креативными письмами Деду Морозу.
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