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Жители Сухарево поддержали объявивших голодовку блогера Игоря Лосика и его жену
Источник материала: Хартия'97
Жители Сухарево поддержали объявивших голодовку блогера Игоря Лосика и его жену
Видеофакт.
Жители минского Сухарево с улицы Лосика выражают поддержку Дарье Лосик и Игорю Лосику.
Напомним, сегодня Игорь Лосик и его жена объявили бессрочную голодовку.
Видео опубликовал телеграм-канал
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