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США обвинили Россию в подрыве стабильности в ряде стран
Источник материала: Хартия'97
США обвинили Россию в подрыве стабильности в ряде стран
Госсекретарь США сделал заявление.
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил российские власти в подрыве стабильности в Сирии, Ливии и ряде других стран.
Как отмечает Reuters, заявление стало ответом на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Соединенные Штаты ведут политические игры в Средиземноморском регионе и затягивают назначение нового спецпредставителя генерального секретаря ООН в Ливии.
"Прискорбно и неконструктивно, что господин Лавров снова искажает факты и пытается переписать историю", – отметил Помпео с распространённом во вторник комментарии. Глава Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон активно работает с союзниками и партнерами в Восточном Средиземноморье для обеспечения большей стабильности, безопасности и процветания. "Если кто и играет в политические игры и пытается тормозить прогресс в региональных конфликтах, то это Россия, действующая исключительно в собственных интересах и в ущерб региону", - подчеркнул Помпео. Его цитирует
Среди прочего Майк Помпео заявил, что в Ливии "Москва продолжает нарушать эмбарго ООН на поставки оружия и разжигать конфликт руками подконтрольного ей военизированного формирования "Группа Вагнера".
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Госсекретарь США сделал заявление.
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