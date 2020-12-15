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США обвинили Россию в подрыве стабильности в ряде стран

16.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

США обвинили Россию в подрыве стабильности в ряде стран

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  • 15.12.2020, 21:50
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США обвинили Россию в подрыве стабильности в ряде стран

Госсекретарь США сделал заявление.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил российские власти в подрыве стабильности в Сирии, Ливии и ряде других стран.

Как отмечает Reuters, заявление стало ответом на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Соединенные Штаты ведут политические игры в Средиземноморском регионе и затягивают назначение нового спецпредставителя генерального секретаря ООН в Ливии.

"Прискорбно и неконструктивно, что господин Лавров снова искажает факты и пытается переписать историю", – отметил Помпео с распространённом во вторник комментарии. Глава Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон активно работает с союзниками и партнерами в Восточном Средиземноморье для обеспечения большей стабильности, безопасности и процветания. "Если кто и играет в политические игры и пытается тормозить прогресс в региональных конфликтах, то это Россия, действующая исключительно в собственных интересах и в ущерб региону", - подчеркнул Помпео. Его цитирует "Голос Америки".

Среди прочего Майк Помпео заявил, что в Ливии "Москва продолжает нарушать эмбарго ООН на поставки оружия и разжигать конфликт руками подконтрольного ей военизированного формирования "Группа Вагнера".

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