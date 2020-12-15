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Много шума из ничего

Минск в кладбище превращать нельзя! Такового мнение 99,9% минчан. Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет».

«Мы рот никому не закрываем. Но говорите правду! Сказал неправду — отвечай».

О перспективе производства алюминия

«Это я лично давал команду построить здесь спортивную площадку для детей. Они ее превратили в кладбище».

Большинство никуда не делось

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «На относительно свободных выборах ремейк 1994 года в Беларуси не исключен». Мнение социолога Так называемое «большинство», которое на протяжении трех десятилетий определяло погоду в белорусском доме, не переселилось на Марс.

На этот раз он прозвучал во время рассмотрения кадровых вопросов 19 ноября 2020 г.Не знаю, как на любой должности, но сгребать осенью листья на школьных дворах, а зимой снег получается у педагогов замечательно. Убедительно они смотрятся и на спортивных трибунах, когда самой популярной хоккейной команде страны требуется поддержка болельщиков.Это все цветочки, но почти каждый год созревают ягодки. С 1996 года белорусские педагоги на отлично справляются с задачами, которые ставит перед участковыми избирательными комиссиями государство для народа. «Так им родные стены помогают», — утверждают завистники. И будут правы. Тем не менее попробуйте поставить себя на место педагогов. Одно дело сеять разумное, доброе, вечное открыто ученикам, готовым все принимать за чистую монету, и совсем другое — один на один с пачкой бюллетеней, когда любой контроль со стороны наблюдателей исключен. Удержаться от соблазна дано немногим. Но наши держатся!Очередная цитата. На афоризм она не тянет, но всем, кто интересуется социологическими исследованиями в Беларуси, будет интересна:Специалисты спорят о соотношении числа сторонников и противников нынешнего курса. Независимым социологическим службам интересоваться подобными мелочами запрещено. Государственные молчат. То ли стесняются огласить истину, то ли по каким-то иным, неведомым мне причинам.Но есть у нас в стране тот, кому никакие запреты не страшны. Даже если они исходят от Института социологии НАН РБ! 99,9% поддержки! Кому-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь удавалось фиксировать подобное единодушие при проведении национальных социологических опросов?!Мне всегда казалось, что даже при ответе на вопрос «Вы хотите быть здоровым и богатым или бедным и больным?» получить более 95% в пользу первого варианта ответа сложно, и не потому, что, находясь в здравом уме, кто-то желает болеть и нищенствовать. Отнюдь. На полторы тысячи респондентов всегда найдутся, во-первых, шутники, во-вторых, те, кто не понял вопроса.99,9% поддерживают, следовательно, 0,1% выступают против. Но если это так, то из-за чего весь этот сыр-бор, продолжающийся уже четвертый месяц?Вы не поверите, но и на этот вопрос имеется ответ. Все дело в том, что «мы на это до сих пор смотрели сквозь пальцы», чем и способствовали формированию чувства безнаказанности у 0,1% минчан. Эта ничтожная доля и кричит сегодня гвалтом. Эта ничтожная доля распоясалась до такой степени, что разговоры о гражданской войне уже не кажутся высосанными из пальца.И завершая социологический раздел статьи, приведу еще одну цитату, на этот раз имеющую шанс войти в сборник афоризмов:Что заставило государство для народа с такой решительностью ликвидировать мемориал Романа Бондаренко на «Площади перемен» в Минске? Об угрозе гражданской войны смотри выше. Но в данном случае был задет и частный интерес. Цитирую:Во дворе моего дома также имеется детская площадка. Стандартная, ничем от соседних не отличающаяся. А вдруг?.. Даже представить себе страшно. Я каждый день пересекаю ее, экономя тем самым несколько секунд по дороге в магазин и обратно. Если бы не цитата из главного пресс-релиза страны, мне бы и в голову не пришло, кому внуки соседки по тамбуру обязаны своему счастью. Каюсь, грешен.Глядя на играющих детей, я начинаю понимать всю глубину афоризма «Педагог — это человек, который может работать на любой должности». 26 лет новейшей истории Беларуси — наглядное тому подтверждение. Талант, как и диплом исторического факультета Могилевского педагогического института по специальности «преподаватель истории и обществоведения», не пропьешь.Только представьте себе, «что же будет с Родиной и с нами», если окажется неспособность его обладателя находить верные ответы на вызовы современности. Единственно верные.Если он утратит такую способность, детские площадки зарастут полынью и пижмой? И это меньшая из возможных бед. В 2011 году в послании белорусскому народу и Национальному собранию прозвучала информация, не оставившая равнодушным ни одного пенсионера в стране: «Произведенная на АЭС (электроэнергия), она на 50% дешевле выработанной на газовой ТЭЦ».Чувствуете перспективу? Самое время устанавливать на дачах электролизные ванны для производства алюминия. При дешевой электроэнергии они окупятся за 2-3 месяца. Верьте мне. Талант, как и диплом «химик, преподаватель химии» не пропьешь.Но вернемся к 0,1%. Как любит повторять одна моя знакомая, «Я — не ширпотреб. Я — индпошив». Каждый из нас пользуется сам у себя, как правило, завышенной репутацией. Разумеется, встречаются и люди с низкими самооценками. Но оставим их наедине с собственными комплексами.Наука утверждает, что в любом обществе доля активных не превышает 10%, а согласно эмпирическому правилу социолога Парето, большинство удачных событий обусловлено действием небольшого числа высокопроизводительных сил (20% усилий дают 80% результата).Беларусь — страна, удобная для жизни… внутри ажурной ограды Дворца Независимости. Из окон дворца открываются виды на принципиально иную жизнь, к жизни, созерцаемой владельцами панельных пяти- и девятиэтажек, никакого отношения не имеющую.К тому, что внутри ограды измеряется 0,1%, во вне ее следует добавлять, как минимум, два нуля. Перпендикулярные внутри ограды линии, вырвавшись за ее пределы, отказываются пересекаться, а сочетание цветов, радующее глаз тем, кто внутри, вызывает раздражение у тех, кто снаружи.Однако абсолютизировать различия не следует. На днях было опубликовано исследование, согласно которому бело-красно-белый флаг поддерживает 35% горожан, а красно-зеленый — 41 %.Следовательно, так называемое «большинство», которое на протяжении трех десятилетий определяло погоду в белорусском доме, не переселилось на Марс. Оно ужалось. Оно затаилось. Но быть большинством от этого не перестало, и потому на относительно свободных выборах ремейк 1994 года в Беларуси не исключен.