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Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

16.12.2020 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ
Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 15 декабря.

В телеграмме российский лидер пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США «могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», — сказал Путин.

Он также отметил, что конструктивное российско-американское сотрудничество отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества.

Ранее во вторник стало известно, что Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке.

Демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США еще 7 ноября — до официального объявления результатов голосования.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отсутствие поздравлений от президента России Владимира Путина Джо Байдену, указывал на это обстоятельство. 23 ноября, вновь комментируя этот вопрос, Песков заверил, что Россия направит поздравления с победой на выборах президента США, когда об этом факте будет объявлено официально и завершится рассмотрение всех судебных исков.
 
 
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Президент России Владимир Путин поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой в президентских выборах.
 
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