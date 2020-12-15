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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проигравший жену друзьям мужчина облил ее кислотой за отказ повиноваться Любитель азартных игр из индийского штата Бихар проиграл жену друзьям.

«Супруги были женаты около десяти лет. Увлекающийся азартными играми муж проиграл жену в конце октября», — рассказал старший офицер полиции Раджеш Кумар. По его словам, в рамках пари мужчина насильно отправлял супругу к приятелям, и те ее насиловали. Когда женщина сопротивлялась, он избивал ее и запирал дома. 2 ноября она в очередной раз взбунтовалась, и супруг облил ее кислотой.Сотрудник правоохранительных органов уточнил, что в настоящий момент мужчина, чье имя не раскрывается, находится под стражей. Его обвиняют в нападении с применением кислоты, групповом изнасиловании, насилии и неправомерном заключении. По словам Кумара, в настоящий момент полиция устанавливает личности мужчин, принимавших участие в изнасиловании.Al Jazeera указывает, что, по данным Национальной комиссии по делам женщин, за время локдауна в Индии число зарегистрированных случаев домашнего насилия в стране увеличилось почти в два раза. В период с 23 марта по 16 апреля было зафиксировано 587 жалоб на насилие в семьях, что почти на 45 процентов больше, чем за предыдущие 25 дней. Этот показатель связывают с вынужденной изоляцией с жестокими партнерами, финансовыми проблемами, а также с отсутствием доступа к спиртному.В отчете Oxfam India отметили, что в начале карантина в стране наблюдался всплеск насилия, однако после ослабления ограничительных мер число жалоб снизилось.