Mitsubishi вылетел на встречку и столкнулся с автобусом. Водитель легковушки погиб

Источник материала: Onliner

Авария произошла сегодня днем в Дрибинском районе. По предварительной информации, 44-летний водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с пассажирским автобусом МАЗ. О случившемся рассказывают в МВД.

Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать водителя иномарки. Мужчину доставили в больницу, однако там он скончался от полученных травм. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, ГАИ, спасатели, медики и эксперты. По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств следователи возбудили уголовное дело.