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Mitsubishi вылетел на встречку и столкнулся с автобусом. Водитель легковушки погиб

16.12.2020 06:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Авария произошла сегодня днем в Дрибинском районе. По предварительной информации, 44-летний водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с пассажирским автобусом МАЗ. О случившемся рассказывают в МВД.

Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать водителя иномарки. Мужчину доставили в больницу, однако там он скончался от полученных травм. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, ГАИ, спасатели, медики и эксперты. По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств следователи возбудили уголовное дело.

 
 
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Авария произошла сегодня днем в Дрибинском районе. По предварительной информации, 44-летний водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением и выехал на встречку, где...
 
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