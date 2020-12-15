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Mitsubishi вылетел на встречку и столкнулся с автобусом. Водитель легковушки погиб
Источник материала: Onliner
Авария произошла сегодня днем в Дрибинском районе. По предварительной информации, 44-летний водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с пассажирским автобусом МАЗ. О случившемся рассказывают в МВД.
Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать водителя иномарки. Мужчину доставили в больницу, однако там он скончался от полученных травм. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, ГАИ, спасатели, медики и эксперты. По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств следователи возбудили уголовное дело.
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Авария произошла сегодня днем в Дрибинском районе. По предварительной информации, 44-летний водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением и выехал на встречку, где...
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