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«В нашем районе „на сутках“ побывала даже елочка». Лебяжий вернул хвойную заложницу и посадил ее на карантин

16.12.2020 06:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Приключенческий фильм про елочку в минском микрорайоне продолжается. Если вы не смотрели первые части, то мы кратко расскажем сюжет, он простой и легко запоминающийся. Жители Лебяжьего установили искусственную елку у себя во дворе, но простояла она недолго: пришли коммунальщики и унесли зеленую в неведомые края. На следующий день вместо одной большой елки появилось много маленьких — как в старых ужастиках про генную инженерию. Всем показалось, что истории конец, но нет — сегодня вечером старая добрая елка вернулась домой. Как? Нам не рассказывают.

Фото старой-новой елки появилось в районном чате Лебяжьего. Авторы снимка утверждают, что это та самая гостья, которую на днях унесли. Возможно, это просто такая же красотка, вот только как проверишь?

«В нашем районе „на сутках“ побывала даже елочка». Лебяжий вернул хвойную заложницу и посадил ее на карантин

«В нашем районе „на сутках“ побывала даже елочка. Говорит, не кормили и немного помяли, но нашлись добрые люди и выпустили ее!» — написали вернувшие ее люди и добавили, что пока она находится на карантине, но потом обязательно вернется на свое прежнее место.

Ждем продолжения.

 
 
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Приключенческий фильм про елочку в минском микрорайоне продолжается. Если вы не смотрели первые части, то мы кратко расскажем сюжет, он простой и легко...
 
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