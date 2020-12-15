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«В нашем районе „на сутках“ побывала даже елочка». Лебяжий вернул хвойную заложницу и посадил ее на карантин
Источник материала: Onliner
Приключенческий фильм про елочку в минском микрорайоне продолжается. Если вы не смотрели первые части, то мы кратко расскажем сюжет, он простой и легко запоминающийся. Жители Лебяжьего
Фото старой-новой елки появилось в районном чате Лебяжьего. Авторы снимка утверждают, что это та самая гостья, которую на днях унесли. Возможно, это просто такая же красотка, вот только как проверишь?
«В нашем районе „на сутках“ побывала даже елочка. Говорит, не кормили и немного помяли, но нашлись добрые люди и выпустили ее!» — написали вернувшие ее люди и добавили, что пока она находится на карантине, но потом обязательно вернется на свое прежнее место.
Ждем продолжения.
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«В нашем районе „на сутках“ побывала даже елочка». Лебяжий вернул хвойную заложницу и посадил ее на карантин
Приключенческий фильм про елочку в минском микрорайоне продолжается. Если вы не смотрели первые части, то мы кратко расскажем сюжет, он простой и легко...
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