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Мужчина получил 2,5 года колонии за «насилие в отношении сотрудника милиции»
Источник материала: Навiны
Суд Минского района приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.
По сообщению пресс-службы Минского областного суда, он «ударил кулаком в лицо» старшего лейтенанта милиции в поселке Городище Минского района.
Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Суд также обязал взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшего денежную компенсацию морального вреда в сумме 500 рублей.
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Суд Минского района приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.
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