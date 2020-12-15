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Мужчина получил 2,5 года колонии за «насилие в отношении сотрудника милиции»

16.12.2020 06:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Минского района приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Мужчина получил 2,5 года колонии за «насилие в отношении сотрудника милиции»

По сообщению пресс-службы Минского областного суда, он «ударил кулаком в лицо» старшего лейтенанта милиции в поселке Городище Минского района.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Суд также обязал взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшего денежную компенсацию морального вреда в сумме 500 рублей.

 
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Суд Минского района приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.
 
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