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К зимним праздникам А1 выпустил серию открыток с цитатами Владимира Короткевича

16.12.2020 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Накануне Рождества и Нового года А1 выпустил серию художественных открыток с цитатами из произведений Владимира Короткевича. Проект носит название «ПаштоўкА1» и продолжает кампанию #Караткевіч90 к 90-летнему юбилею писателя. С 15 декабря все желающие могут бесплатно получить праздничное послание от знаменитого писателя в любом из 85 магазинов А1 по всей Беларуси. На сайте А1 также можно скачать все десять открыток в высоком качестве.

Десять известных и вдохновляющих цитат Владимира Короткевича проиллюстрировала известная белорусская художница и руководитель инклюзивной студии SOWY Ника Сандрос. Открытки с высказываниями классика могут получить посетители фирменных магазинов независимо от того, покупают они товары или услуги или нет. Также открытку получат покупатели виртуального магазина А1 – ее доставят вместе с онлайн-заказом, начиная с 15 декабря. Тираж специальной серии ограничен, поэтому акция продлится до полной раздачи открыток в каждом магазине.

В Орше, на родине писателя, открытки можно найти в магазине на улице Мира, 4. В Рогачеве, где классик написал много своих произведений, – по адресу Ленина, 49А. А в Минске можно зайти в том числе в центр цифровых услуг А1 на улице Интернациональной, 36, который находится неподалеку от дома № 36 по улице Карла Маркса, где жил Владимир Короткевич. Полный список магазинов можно найти на сайте А1.

«К 90-летию со дня рождения Владимира Короткевича мы начали информационную кампанию #Караткевіч90, чтобы через серию событий и онлайн-проектов напомнить про вклад знаменитого писателя в национальную культуру и рассказать о нем как о личности. Известно, что Короткевич часто поздравлял своих родных и близких открытками, которые рисовал сам. Поэтому в этом году мы решили сделать так, чтобы все желающие смогли поздравить друг друга посланиями от классика», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Бределев.

Специально для праздничной серии открыток художница Ника Сандрос придумала сказочных персонажей – сов-белорусов, а в сюжет каждого рисунка органично вплела символы народного орнамента.

«Иллюстрации к открыткам не только переосмысляют цитаты классика, но и скрывают в себе белорусские тайны и особенности. Например, цветок, который держит сова на одной из картин, на самом деле является необычным и редким растением наших лесов – королевским папоротником. А на другом рисунке речка на фоне неслучайно напоминает Ў (у краткое)  – из всех кириллических славянских алфавитов такая буква есть только в белорусском», – пояснила Ника Сандрос.

Первой, кто лично подписал и отправил открытку близким, стала Елена Синкевич – племянница и единственная наследница знаменитого писателя. Также она решила отправить еще несколько праздничных посланий: в Киевский национальный университет Тараса Шевченко, где учился Владимир Короткевич, Общественную библиотеку белорусской литературы имени Владимира Короткевича в Таллине, Детскую библиотеку имени В. С. Короткевича в Орше, Музей Владимира Короткевича в Орше, а также оршанскую среднюю школу № 3, где есть отдельный музейный зал, посвященный писателю.

Инициативу поддержала и кофейня «Инклюзивный бариста», которая месяц назад открылась в центре цифровых услуг А1 на улице Интернациональной в Минске. 15 декабря каждый ее посетитель также получит в подарок к своему заказу открытку с цитатой Владимира Короткевича.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне Рождества и Нового года А1 выпустил серию художественных открыток с цитатами из произведений Владимира Короткевича. Проект носит название «ПаштоўкА1» и...
 
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