ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва разрешила компаниям из Беларуси открывать счета в кредитных учреждениях

16.12.2020 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Парламент Литвы разрешил компаниям из третьих стран, в том числе белорусским, открывать счета не только в банках, но в и кредитных учреждениях.

Об этом сообщает Sputnik.by со ссылкой на пресс-службу парламента.

За внесение соответствующих изменений в закон о компаниях во вторник проголосовали 107 депутатов, против – 4, воздержались – 23.

"Это делается для того, чтобы иностранные компании, особенно из Беларуси, переехали сюда, в Литву, и перенесли сюда свою деятельность. Это создаст новые высокооплачиваемые рабочие места", – заявил председатель комиссии по бюджету и финансам Миколас Маяускас.

В свою очередь министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас во время выступления на заседании выразил сожаление, что данные поправки в законодательство депутаты не приняли раньше, так как многие белорусские бизнесмены релокейту в Литву предпочли переезд в Польшу или Латвию.

По данным Министерства экономики и инноваций, сейчас литовские власти ведут переговоры примерно с 60 компаниями из Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парламент Литвы разрешил компаниям из третьих стран, в том числе белорусским, открывать счета не только в банках, но в и кредитных учреждениях.
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика