ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Страны ЕАЭС планируют заключить соглашение по обмену кредитными историями

16.12.2020 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия планируют заключить соглашение по обмену кредитными историями, следует из распоряжения правительства Российской Федерации от 11 декабря о подписании соглашения.

"Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и Банком России проект соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в документе.

Кредитный отчет предоставляется по запросу пользователя кредитной истории и включает идентификационные данные субъекта кредитной истории и сведения о его обязательствах, передает ТАСС.

Проект соглашения был подготовлен Минфином РФ. В министерстве ранее отмечали, что соглашение даст возможность россиянам и юрлицам получать кредиты в странах, входящих в ЕАЭС, а гражданам других стран союза - в России. Сейчас же банки неохотно кредитуют нерезидентов, в том числе из-за сложности проверки заемщиков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия планируют заключить соглашение по обмену кредитными историями, следует из распоряжения правительства Российской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на $3,3 за тонну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика