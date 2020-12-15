Как работает Интерпол в Беларуси и должен ли он выдать Карпенкова, если Литва выдвинет обвинения

Говорится, что суд универсальной юрисдикции, где сейчас идет проверка по делу Хорошина, уполномочен привлекать виновных к уголовной ответственности и наказанию вне зависимости от места совершения преступления или гражданства обвиняемого либо потерпевшего. С санкции такого суда Интерпол имеет право задерживать преступников, чья вина доказана, даже если они находятся на территории других государств.





The Village Беларусь выяснил, как Интерпол действует в Беларуси и какие есть шансы, что Карпенкова задержат, если Литва признает его виновным по делу Хорошина. выяснил, как Интерпол действует в Беларуси и какие есть шансы, что Карпенкова задержат, если Литва признает его виновным по делу Хорошина.





Как Интерпол работает в Беларуси

Интерпол — международная организация, в которую входят 192 страны, то есть почти все государства мира, кроме Северной Кореи, Туркменистана, Таджикистана, Бутана, Кирибати, Микронезии, Палау, Самоа, Сан Марино, Соломоновых островов, Тувалу, Вануату и Ватикана. В каждой стране — свое отделение Интерпола, оно называется Национальное бюро.





В Беларуси тоже есть Национальное центральное бюро Интерпола, его возглавляет Александр Петран. Оно — структурное подразделение МВД на правах самостоятельного управления, подчиняется первому заместителю Министра внутренних дел — начальнику криминальной милиции, то есть Геннадию Казакевичу.





«Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Беларусь в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, иными актами законодательства Республики Беларусь», — говорится на сайте МВД.





Обязаны ли страны выдавать разыскиваемых через Интерпол

Не обязаны. Взаимодействие стран в рамках Интерпола похоже на партнерство. И выдача преступников — это право суверенного государства, а не его прямая обязанность. Обязанность выдачи может быть только при наличии соответствующего международного договора и с учетом определенных условий.





Во взаимоотношениях с Литовской Республикой применяется договор между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. В соответствии со ст. 64 Конвенции выдача не имеет места, если:





1. ЛИЦО, относительно которого направлена просьба о выдаче, ЯВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНИНОМ ВЫЗЫВАЕМОЙ ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ СТОРОНЫ или лицом, которому в этом государстве дано право убежища.





2. Уголовное преследование в соответствии с законодательством обеих Договаривающихся Сторон возбуждается только по частной жалобе потерпевшего.





3. На момент получения просьбы уголовное преследование в соответствии с законодательством вызываемой Договаривающейся Стороны не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение в результате окончания срока давности или на ином законном основании.





4. Относительно лица, о выдаче которого направлена просьба, на территории вызываемой Договаривающейся Стороны за то же преступление были вынесены вступивший в законную силу приговор или постановление о прекращении исполнения по делу, законность которого проверена компетентными учреждениями.





5. ПРЕСТУПЛЕНИЕ, В СВЯЗИ С КОТОРЫМ НАПРАВЛЕНА ПРОСЬБА О ВЫДАЧЕ, СОВЕРШЕНО НА ТЕРРИТОРИИ ВЫЗЫВАЕМОЙ ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ СТОРОНЫ.





При отказе в выдаче вызываемая Договаривающаяся Сторона сообщает вызывающей Договаривающейся Стороне основания отказа выполнить ее ходатайства.





«В настоящее время во взаимоотношениях между Литвой и Республикой Беларусь имеют место затруднения, связанные с разногласиями в политической сфере. То есть на практике Литва все чаще отказывает в исполнении поручений правоохранительных органов Республики Беларусь и в экстрадиции граждан в связи с возможностью их преследования по политическим причинам», — объясняет адвокатское бюро «Маслов, Гашинский и партнеры».





На сложности в отношениях с Литвой также намекал глава беларуского бюро Интерпола Александр Петран в интервью БЕЛТЕ:





«Наши основные партнеры — соседи. Также очень интенсивное взаимодействие практически со всеми странами европейского региона, не считая соседние три страны-члена Евросоюза».









В этом же интервью он также объяснил, от чего зависит выдача обвиняемых:





«Деятельность НЦБ Интерпола напрямую зависит от складывающейся на данный момент ситуации в сфере международного сотрудничества и, несомненно, необходим налаженный правовой механизм информационного обмена с государствами, на территории которых имеется интерес Республики Беларусь. Кроме того, необходимы правовые основания деятельности компетентных органов таких государств по конкретным материалам и уголовным делам, находящимся в производстве правоохранительных органов нашего государства. Ведь производство следственных и иных процессуальных действий, а также ВЫДАЧА ПРЕСТУПНИКОВ, в случае их обнаружения в результате деятельности НЦБ Интерпола на территории иного государства, ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ПОСРЕДСТВОМ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРОСЬБ (ПОРУЧЕНИЙ), оформленных в соответствии с действующими договорами между Республикой Беларусь и запрашиваемыми государствами. Таким образом, эффективность и результативность деятельности НЦБ Интерпола по достижению целей в борьбе с транснациональной преступностью возможны только при наличии развитой системы договорноправовых отношений Республики Беларусь с наибольшим числом стран-участниц Интерпола».





Таким образом, беларуская сторона может отказать в выдаче беларуских силовиков, но если они попытаются пересечь границу с другим государством, их с высокой вероятностью задержат. Похожий кейс уже был. В октябре прошлого года украинские пограничники задержали гражданина Беларуси, который выезжал из Беларуси в Украину через пункт пропуска «Новые Яриловичи». Оказалось, что мужчину разыскивают правоохранительные органы Франции за контрабандную деятельность.





Сама Беларусь не раз отказывала в выдаче разыскиваемых. Например, в июне 2020 года Беларусь отказалась выдать Украине Виктора Братко, банкира из окружения Януковича, которого украинские правоохранительные органы обвиняют в снятии с банковских счетов более 44 миллионов долларов в 2015 году. А в 2012 году Беларусь отказалась выдать Жаныбека Бакиева, младшего брата беглого президента Кыргызстана.

