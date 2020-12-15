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Польша утвердила программу вакцинации от коронавируса

16.12.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер Польши заявил, что страна «не будет жалеть денег на вакцинацию».



Во вторник, 15 декабря, правительство Польши приняло Национальную программу вакцинации от COVID-19. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что приоритетом правительства является вакцинация как можно большего числа людей.

Об этом сообщает "Польское радио".

По словам премьера, Польша подписала договора с шестью фирмами на более чем 60 млн доз.

"Мы не будем жалеть денег на вакцинацию. Уже сегодня мы зарезервировали на эту цель почти 700 млн евро", - сказал он.

Моравецкий заявил, что первыми вакцинируют медиков.

"Вакцинация этой группы продлится, вероятно, до февраля. Следующими пройдут вакцинацию пожилые люди, военнослужащие, участвующие в борьбе с эпидемией, а также жители домов социальной помощи и лечебно-оздоровительных учреждений", - отметил он.

Польша в первой поставке получит 1,1 млн доз вакцины, что позволит вакцинировать 550 тысяч человек. Вакцинация будет бесплатной и добровольной.
 
 
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Премьер Польши заявил, что страна «не будет жалеть денег на вакцинацию».
 
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