Тихановская обсудила санкции и помощь беларусам в Бельгии









На встрече с вице-президентом Европейской комиссии Верой Юровой обсуждалась финансовая поддержка семьям репрессированных и активистов, попавших под аресты уголовное преследование, сообщает сайт Тихановской.





В ходе публичной дискуссии с участием вице-президента Европейского парламента Хейди Хауталы и специдокладчика по Беларуси Комитета иностранных дел Пятраса Ауштравичюса обсуждались санкции в отношении режима Лукашенко, меры по прекращении насилия и помощь Беларуси.





Тихановская приняла участие во встрече евродепутатов по запуску специальной миссии сбора доказательств преступлений режима Лукашенко, где призвала страны ЕС и США запускать судебные процессы протв силовиков по универсальной юрисдикции.





Тихановская поговорила с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо в онлайн-формате. Он заявил, что Бельгия не признает Александра Лукашенко и поддерживает демократическую Беларусь. Стороны обсудили вопрос помощи репресированным и раненым, возможность реабилитации в Бельгии пострадавших от насилия.