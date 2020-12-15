|
Тихановская обсудила санкции и помощь беларусам в Бельгии
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская встретилась с бельгийскими политиками и представителями ЕС в ходе визита в Брюссель 15 декабря.
На встрече с вице-президентом Европейской комиссии Верой Юровой обсуждалась финансовая поддержка семьям репрессированных и активистов, попавших под аресты уголовное преследование, сообщает сайт Тихановской.
В ходе публичной дискуссии с участием вице-президента Европейского парламента Хейди Хауталы и специдокладчика по Беларуси Комитета иностранных дел Пятраса Ауштравичюса обсуждались санкции в отношении режима Лукашенко, меры по прекращении насилия и помощь Беларуси.
Тихановская приняла участие во встрече евродепутатов по запуску специальной миссии сбора доказательств преступлений режима Лукашенко, где призвала страны ЕС и США запускать судебные процессы протв силовиков по универсальной юрисдикции.
Тихановская поговорила с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо в онлайн-формате. Он заявил, что Бельгия не признает Александра Лукашенко и поддерживает демократическую Беларусь. Стороны обсудили вопрос помощи репресированным и раненым, возможность реабилитации в Бельгии пострадавших от насилия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская встретилась с бельгийскими политиками и представителями ЕС в ходе визита в Брюссель 15 декабря.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)