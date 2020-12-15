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Небольшой бар с Зыбицкой, 4, выставлен на продажу за 50 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
Продается бар Maryland с Зыбицкой, 4. Об этом в редакцию сообщили представители заведения.
Они отметили, что бар действующий, открылся в столице в 2018 году. Общая площадь — 65 м2. Стоимость — 50 тысяч долларов. Бар располагается на популярной Зыбицкой, а это центр города, также он полностью оснащен для работы.
По вопросам покупки +375 29 686 59 65 Сергей.
Отметим, на realt.by сейчас несколько объявлений о продаже заведений на Зыбицкой. Также недавно появилась информация о том, что известный бар «Пересмешник» с улицы Немига, 5,
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Продается бар Maryland с Зыбицкой, 4. Об этом в редакцию сообщили представители заведения.
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