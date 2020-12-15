Небольшой бар с Зыбицкой, 4, выставлен на продажу за 50 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Продается бар Maryland с Зыбицкой, 4. Об этом в редакцию сообщили представители заведения.



Maryland. Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Они отметили, что бар действующий, открылся в столице в 2018 году. Общая площадь — 65 м2. Стоимость — 50 тысяч долларов. Бар располагается на популярной Зыбицкой, а это центр города, также он полностью оснащен для работы.

По вопросам покупки +375 29 686 59 65 Сергей.

Отметим, на realt.by сейчас несколько объявлений о продаже заведений на Зыбицкой. Также недавно появилась информация о том, что известный бар «Пересмешник» с улицы Немига, 5, выставлен на продажу.