ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

США вновь поддержали борьбу белорусского народа за свои права и за демократическое будущее своей страны

16.12.2020 07:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его борьбе за свои права и за демократическое будущее своей страны. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

США вновь поддержали борьбу белорусского народа за свои права и за демократическое будущее своей страны

Высокопоставленный чиновник принял участие в виртуальной дискуссии, организованной Фондом Маршалла с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

Биган подтвердил решительную поддержку США, а также подчеркнул необходимость диалога между Координационным советом и белорусскими властями с целью урегулирования кризиса.

Вашингтон, отметил заместитель госсекретаря, призывает провести в Беларуси действительно свободные и справедливые выборы при участии международных наблюдателей, а также безоговорочно освободить всех политических заключенных и несправедливо задержанных, пишет «ГА».

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его борьбе за свои права и за демократическое будущее своей страны. Об этом заявил заместитель госсекретаря США...
 
Новости дня
Новости разные
 
Атмосферный фронт накроет Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика