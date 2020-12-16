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Атмосферный фронт накроет Беларусь
Источник материала: Навiны
В среду, 16 декабря, погоду на территории Беларуси днем будет формировать влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. На большей части Витебской и Гродненской областей, на остальной территории местами выпадут осадки (мокрый снег, дождь).
В некоторых районах сгустится туман, ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.
Погода в регионах страны:
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В среду, 16 декабря, погоду на территории Беларуси днем будет формировать влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы.
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