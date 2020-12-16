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Атмосферный фронт накроет Беларусь

16.12.2020 07:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В среду, 16 декабря, погоду на территории Беларуси днем будет формировать влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы.

Атмосферный фронт накроет Беларусь

По прогнозам синоптиков, будет облачно. На большей части Витебской и Гродненской областей, на остальной территории местами выпадут осадки (мокрый снег, дождь).

В некоторых районах сгустится туман, ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.

Погода в регионах страны:

  • Брест +1..+3°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Витебск -1..+1°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Гомель -1..+1°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно 0..+2°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Могилев 0..+2°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск -1..+1°C (вероятность осадков 60-70%).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В среду, 16 декабря, погоду на территории Беларуси днем будет формировать влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы.
 
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