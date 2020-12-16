Успеть до конца года. Какие карты в банках сейчас можно выпустить бесплатно (или очень дешево)
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Источник материала:
Tut.by
Вторая половина декабря — это всегда про праздники, подарки и приятные бонусы. Банки проводят многочисленные акции и розыгрыши, а FINANCE.TUT.BY выяснил, где еще можно успеть выпустить карты по акционной стоимости или совсем бесплатно. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В таблице указана информация по личным дебетовым картам.
Полностью бесплатный «пластик» в этом году предлагают выпустить
(правда, времени осталось всего ничего — до 17 декабря) и Белагропромбанк . Белорусский народный банк
Еще в 4 белорусских банках можно оформить карты по сниженной стоимости. Среди них есть — премиальные, со скидкой до 30% и кэшбеком до 12%.
Название банка
Карта по акции
Стоимость, срок действия
Белагропромбанк
До 17 декабря в офисе банка можно бесплатно выпустить первую основную валютную карту Visa Classic.
Бесплатно на 3 года
Беларусбанк
До 30 декабря действует специальное предложение. Если оформлять Mastercard Standard в рамках клуба «Шчодры» в банке, то первая плата за обслуживание будет 1 BYN. Вторая сумма — без изменений.
По карте есть кэшбек до 12% в магазинах-партнерах, 3% от покупки билетов на поезда БЖД и скидка 15% на оформление полиса страхования.
Можно выбрать способ оплаты. Либо единовременно 25 BYN, либо с платой 1 BYN (вместо 10 BYN) при оформлении и по 10 BYN за остальные годы, либо
1 BYN (вместо 5 BYN) при оформлении и по 0,70 BYN ежемесячно.
Срок действия — 3 года.
Белорусский народный банк
До 31 декабря через приложение можно бесплатно выпустить Maxima Debit на базе MasterCard Standard.
Валюта счета — бел. рубли, доллары или евро.
Бесплатно на 2 года
БСБ Банк
До 28 февраля по акции можно открыть Visa Classic/Mastercard Standart с бесплатным обслуживанием за первый год.
Первый год (по акции) — бесплатно, за последующие — 14 BYN/6USD/EUR.
Срок действия — 3 года.
Банк Решение
До 31 декабря можно выпустить MasterCard World «Будь здоров» с 50% скидкой.
По карте есть кэшбек до 2% за покупку мед. товаров, скидки до 30% на платные услуги в медицинских центрах. Также начисляется 3% годовых на остаток по счету.
По акции — 10 BYN (при оформлении через приложение) или 15 BYN (при оформлении в отделении).
Срок действия — 3 года.
Франсабанк
До 31 января 2021 года по акции можно выпустить одну личную карту MasterCard Gold в иностранной валюте (доллары, евро, рос. рубли).
Кроме этого, если у вас уже есть карта банка (MasterCard Standard/MasterCard Gold) и ее срок заканчивается в период с 30 июня по 31 января, то до 31 января ее можно перевыпустить бесплатно.
MasterCard Gold — 30 BYN, MasterCard Gold Contactless — 40 BYN.
Срок действия — 2 года.
Название банка
Карта по акции
Стоимость, срок действия
Белагропром-банк
До 17 декабря в офисе банка можно бесплатно выпустить первую основную валютную карту Visa Classic.
Бесплатно на 3 года
Беларусбанк
До 30 декабря действует специальное предложение. Если оформлять Mastercard Standard в рамках клуба «Шчодры» в банке, то первая плата за обслуживание будет 1 BYN. Вторая сумма — без изменений.
По карте есть кэшбек до 12% в магазинах-партнерах, 3% от покупки билетов на поезда БЖД и скидка 15% на оформление полиса страхования.
Можно выбрать способ оплаты. Либо единовременно 25 BYN, либо с платой 1 BYN (вместо 10 BYN) при оформлении и по 10 BYN за остальные годы, либо
1 BYN (вместо 5 BYN) при оформлении и по 0,70 BYN ежемесячно.
Срок действия — 3 года.
Белорусский народный банк
До 31 декабря через приложение можно бесплатно выпустить Maxima Debit на базе MasterCard Standard.
Валюта счета — бел. рубли, доллары или евро.
Бесплатно на 2 года
БСБ Банк
До 28 февраля по акции можно открыть Visa Classic/Mastercard Standart с бесплатным обслуживанием за первый год.
Первый год (по акции) — бесплатно, за последующие — 14 BYN/6USD/EUR.
Срок действия — 3 года.
Банк Решение
До 31 декабря можно выпустить MasterCard World «Будь здоров» с 50% скидкой.
По карте есть кэшбек до 2% за покупку мед. товаров, скидки до 30% на платные услуги в медицинских центрах. Также начисляется 3% годовых на остаток по счету.
По акции — 10 BYN (при оформлении через приложение) или 15 BYN (при оформлении в отделении).
Срок действия — 3 года.
Франсабанк
До 31 января 2021 года по акции можно выпустить одну личную карту MasterCard Gold в иностранной валюте (доллары, евро, рос. рубли).
Кроме этого, если у вас уже есть карта банка (MasterCard Standard/MasterCard Gold) и ее срок заканчивается в период с 30 июня по 31 января, то до 31 января ее можно перевыпустить бесплатно.
MasterCard Gold — 30 BYN, MasterCard Gold Contactless — 40 BYN.
Срок действия — 2 года.
Кроме того, бесплатно или по низкой стоимости получить карту могут и те, кто решит открыть вклад до 31 декабря.
Например, при открытии вклада в
можно получить бесплатно Visa Classic/Visa Gold/Visa Platinum (в зависимости от суммы вклада) c начислением годового процентного дохода 3% и кэшбеком до 15% на все покупки в Беларуси. БТА Банке
оформляет за 3 копейки Visa Classic/ Mastercard Standard при открытии вклада оффлайн или онлайн (бессрочно). БПС-Сбербанк
В
— при открытии вклада «5 звезд Скала» на 3 месяца Visa Gold предоставляется в любой валюте со страховкой за 1 BYN. Приорбанке
В
, если открываешь депозит по ставке до 21,5%, получаешь бесплатно MasterCard World «Велокарта» с кэшбеком и годовыми 3% на остаток. Банке Решение
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Вторая половина декабря - это всегда про праздники, подарки и приятные бонусы. Банки проводят многочисленные акции и розыгрыши, а FINANCE.TUT.BY выяснил, где еще можно...
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