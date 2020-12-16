Ивашкевич оштрафован, суд над Градюшко перенесен на 16 декабря

Задержанный 13 декабря в Минске на акции протеста «Марш народного обвинения» корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Станислав Ивашкевич оштрафован на 50 базовых величин (1.350 рублей) по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Решение вынес 15 декабря судья Московского района Сергей Кацер. Двое суток до суда журналист находился под стражей .





Последнее время представителей СМИ, задерживаемых на акциях протеста, в основном подвергали административному аресту. Две журналистки, сотрудницы «Белсата» Катерина Андреева и Дарья Чульцова, обвинены в уголовном преступлении и второй месяц находятся под стражей.

Этот же судья Кацер перенес на 16 декабря рассмотрение административного протокола на выпускающего редактора портала onliner.by Николая Градюшко, которого силовики схватили также в минувшее воскресенье.

Третьим задержанным в тот день представителем СМИ был фотограф Геннадий Веретинский. Суд Октябрьского района столицы приостановил рассмотрение дела в связи с госпитализацией Веретинского в кардиологию.

Как сообщалось, 16 декабря председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец вызван на допрос в центральный аппарат Следственного комитета как свидетель по уголовному делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ст. 361 УК).

Бастунец является членом основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса, созданного в августе по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности КС возбуждено дело по ст. 361 УК. Дело приняло к производству главное следственное управление центрального аппарата СК.

Репрессии коснулись всех членов президиума и большинства членов основного состава КС — многие из них попали под уголовное преследование, были задержаны или вынужденно уехали за границу.

(Использована информация БАЖ и волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных».)

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