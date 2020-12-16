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Ивашкевич оштрафован, суд над Градюшко перенесен на 16 декабря

16.12.2020 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанный 13 декабря в Минске на акции протеста «Марш народного обвинения» корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Станислав Ивашкевич оштрафован на 50 базовых величин (1.350 рублей) по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Решение вынес 15 декабря судья Московского района Сергей Кацер. Двое суток до суда журналист находился под стражей.

Ивашкевич оштрафован, суд над Градюшко перенесен на 16 декабря

Последнее время представителей СМИ, задерживаемых на акциях протеста, в основном подвергали административному аресту. Две журналистки, сотрудницы «Белсата» Катерина Андреева и Дарья Чульцова, обвинены в уголовном преступлении и второй месяц находятся под стражей.

Этот же судья Кацер перенес на 16 декабря рассмотрение административного протокола на выпускающего редактора портала onliner.by Николая Градюшко, которого силовики схватили также в минувшее воскресенье.

Третьим задержанным в тот день представителем СМИ был фотограф Геннадий Веретинский. Суд Октябрьского района столицы приостановил рассмотрение дела в связи с госпитализацией Веретинского в кардиологию.

Как сообщалось, 16 декабря председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец вызван на допрос в центральный аппарат Следственного комитета как свидетель по уголовному делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ст. 361 УК).

Бастунец является членом основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса, созданного в августе по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности КС возбуждено дело по ст. 361 УК. Дело приняло к производству главное следственное управление центрального аппарата СК.

Репрессии коснулись всех членов президиума и большинства членов основного состава КС — многие из них попали под уголовное преследование, были задержаны или вынужденно уехали за границу.

(Использована информация БАЖ и волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных».)

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Теги: Минск
 
 
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Задержанный 13 декабря в Минске на акции протеста «Марш народного обвинения» корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Станислав...
 
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