Пока для шашлыков на даче холодно. Рассказываем про замену - гриль для дома

Источник материала: Tut.by

Если в мясе на гриле вам нравится не только процесс приготовления, но и сам вкус блюда, то вы зашли по адресу. REALTY.TUT.BY рассказывает, какие домашние электрогрили можно купить, чтобы не зависеть от летнего сезона шашлыков на даче. А если вам ближе более легкий рацион, то подсказываем: готовить с помощью таких гаджетов можно и овощи, и морепродукты, и тосты, и домашнюю шаурму, и лепешки с сыром — вариантов много.



Фото: Bevan Kay, unsplash.com

Как выглядит типичный гриль для дома и что в нем важно

Электрогрили бывают открытые и закрытые. Первые сильно напоминают по принципу работы обычную сковороду. Закрытый тип более интересен с точки зрения функциональности: он греет блюдо и сверху, и снизу, оставляя жар между панелями. Это важный момент — таким образом тепло циркулирует вокруг готовящейся еды, не пересушивая ее. Самый «топчик» — комбинированный вариант, который может быть закрытым, но также работает в открытом виде.

Разница материалов поверхности панелей по большому счету заключается в том, что они по-разному сохраняют тепло. Чугун и камень дольше греются, но и дольше остывают, а тот же алюминий быстро нагреется и быстро остынет. Главное: антипригарными будут любые поверхности в нормальном гриле.

Обратите внимание, чтобы в приборе были съемные панели. Это кажется неважным, пока не начнете мыть гриль после первого использования. Оттереть мясной жир и масло (если вы его используете) от прибора целиком очень проблематично. А вот снять панели и помыть их в раковине будет качественнее и удобнее. К тому же если панель испортится, можно просто докупить новую, а не менять весь гриль.

Желательно также, чтобы панели были с «ребрами» или вовсе в виде решеток (бывают и плоские). Именно в рельефности поверхности для готовки и есть главное преимущество гриля. Жир от продуктов будет стекать, а не скапливаться внутри еды, что делает пищу более здоровой. Ну и не забудьте про регулятор мощности — это позволит вам контролировать процесс готовки.

Четыре достойных электрогриля по нашим параметрам. Есть вариант до 200 рублей

Хороший пример недорогой и функциональной модели — Bosch TFB3302V. Она может работать и в открытом, и в закрытом режиме, причем как с плотно прижатыми панелями (хорошо для сэндвичей), так и с более свободным их расположением (удобно для мяса).

За такую игрушку просят в районе 200 рублей — достойное вложение для кухни. Единственный минус — для готовки толстых стейков мощности этого гриля (1800 Вт) может не хватить. Но с колбасками, сосисками и уж тем более овощами справляется на отлично.

Второй в нашем списке — гриль помощнее (2000 Вт), Tefal Optigrill GC706D34. Он значительно тяжелее (как в цене, так и в килограммах), но при этом и предложить вам может больше. Например, здесь есть шесть программ, функция разморозки. Разогревается прибор до 270 градусов, что позволит добиваться корочки в мясе — если все-таки захочется вредного.

Из приятного: поверхности в этой модели не просто съемные — их даже можно мыть в посудомоечной машине.

Еще чуть более мощный (2100 Вт) кухонный помощник — Redmond SteakMaster RGM-M805. Свое название он оправдывает полностью: стейки при его возможностях получаются без усилий, даже если вам нужна прожарка well done. При этом он чуть легче и чуть меньше по габаритам, чем вариант от Tefal.

В наборе также съемные поверхности и дополнительно — поддон для жира, который тоже снимается.

Наконец, итальянский бренд со своим грилем DeLonghi CGH1030D, который подойдет тем, кто с моделями попроще уже наигрался. Это единственный из описанных грилей, который имеет таймер. Удобно для большой квартиры (когда можно банально не услышать запах и звук сгорающего мяса из кухни) или для семьи с детьми (которые могут отвлечь от дела).

Этот гриль более функционален, и его можно даже использовать как обычную сковороду. В комплекте есть не только рифленая плита, но и гладкая, а еще — вафельница.