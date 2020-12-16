ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сенат США утвердил кандидатуру Фишер на пост нового посла в Беларуси

16.12.2020 08:09 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Сенат Конгресса США во вторник единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Минске.

Ранее исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что вашингтонская администрация считает важным, чтобы Сенат утвердил кандидатуру Фишер на пост нового посла в Минске. По словам дипломата, Вашингтон должен продолжать контактировать с Минском.

В начале ноября заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что окончательного решения об отправке посла США в Минск нет, вопрос будет рассмотрен после утверждения Сенатом кандидатуры Фишер, передает ТАСС.

Он напомнил, что в сентябре комитет по иностранным делам Сената рекомендовал палате полного состава утвердить кандидатуру Фишер на должность американского посла в Беларуси.

При этом в середине сентября первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн заявил, что США не планируют отказываться от отправки своего нового посла в Беларусь, несмотря на текущую резкую критику Вашингтона в отношении Минска и требование проведения новых выборов в республике.

В настоящий момент нет информации, планируют ли США в принципе отправлять посла в Беларусь на фоне массовых протестов против фальсификации выборов и насилия, и если да, то в какие сроки.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сенат Конгресса США во вторник единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ивашкевич оштрафован, суд над Градюшко перенесен на 16 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика