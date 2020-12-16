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Журналист: «МОК пришлось пригрозить Лукашенко пальцем. Но это еще не средний палец»
Источник материала: Партизан
Йенс Сейер Андерсена, международный директор Play the Game (инициатива Датского института спортивных исследований) высказался на тему санкций МОК в отношении НОК Беларуси и его председателя Александра Лукашенко и других спортивных чиновников.Журналист Play the Game: «МОК пришлось пригрозить Лукашенко пальцем. Но это еще не средний палец, это просто виляние пальцами»
«В заявлении МОК, похоже, наконец положен конец 23-летнему лояльному сотрудничеству с диктатором Беларуси Александром Лукашенко. Однако своими временными мерами МОК держит дверь открытой для Лукашенко и его союзников, чтобы они вернулись в олимпийское движение.
МОК колебался несколько месяцев, но теперь заслуживает похвалы за проявление солидарности с более чем тысячей белорусских спортсменов, тренеров и спортивных чиновников, которые мужественно протестуют против Александра Лукашенко.
Для Лукашенко, которого многие называют последним диктатором в Европе, это является серьезным ударом то, что те самые спортсмены, которые были краеугольным камнем его национальной пропаганды, сейчас находятся на передовой мирной борьбы белорусского населения за демократию и права человека.
Но для Лукашенко серьезным символическим поражением является также то, что МОК теперь оказывает поддержку белорусскому спортивному сообществу и другим гражданам и признает, что нынешнее руководство НОК Беларуси должным образом не защитило спортсменов от политической дискриминации.
Однако вопрос в том, являются ли санкции МОК чисто символическими? Как всегда, когда МОК рассылает заявления по политически спорным темам, их важно читать с максимальной осторожностью. На первый взгляд временные меры МОК кажутся жесткими и последовательными.
МОК также обещает, что продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право на дальнейшие действия.
Немедленный ответ самого Лукашенко говорит о том, что санкции вредны – по крайней мере, для его самооценки.
Лукашенко заявил на встрече с работникам больницы, что нужно подать в суд и задался вопросом, в чем он виноват: «В том, что я защищаю свою страну?».
Неудивительно, что белорусский НОК разделяет точку зрения Лукашенко в заявлении, в котором выражается «обеспокоенность тем, что руководство МОК могло подвергнуться политическому давлению при формулировании некоторых положений решения».
И, казалось бы, не подозревая об этой иронии, Олимпийский комитет во главе с главой государства подчеркивает: «Мы искренне верим, что спорт нельзя смешивать с политикой».
Что еще более важно, МОК называет свои меры «временными». Они применимы «до дальнейшего уведомления или до тех пор, пока в феврале 2021 года генеральным собранием НОК не будет избран новый исполнительный совет».
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С этим заявлением об отказе от ответственности МОК не только частично приоткрыл дверь, но, по сути, распахнул ее настежь.
Даже если МОК приостановит выплаты Беларуси, насколько сложно президенту НОК Лукашенко убедить президента страны Лукашенко в необходимости средств из государственного бюджета?
Прежде всего: как МОК будет гарантировать, что новый исполнительный совет Белорусского олимпийского комитета будет избран на свободных и справедливых выборах, а правление сможет работать независимо?
Можно ли представить себе независимое спортивное движение в стране, где подавляются все другие демократические права, а непослушных граждан увольняют, сажают в тюрьмы или избивают в качестве наказания?
Вот где мы находим ключевую дилемму для МОК, который может бояться создать исторический прецедент. Потому что насколько много внимания МОК может уделять защите прав человека?
Если МОК сурово накажет Лукашенко на том основании, что он использует спорт в качестве инструмента пропаганды, чтобы отвлечь внимание от своего жестокого притеснения гражданского населения, пройдет всего несколько дней, прежде чем они столкнутся с новыми вопросами. Например: что МОК думает о Китае, который будет принимать предстоящие зимние Олимпийские игры? А как насчет Азербайджана – страны с сильным спортивным профилем, где и спортом, и страной правит семья, подобная той, что существует в Беларуси? А как насчет арабских стран, всемогущие королевские семьи которых все чаще используют спорт как политический инструмент?
С другой стороны, репутация самого МОК запятналась бы, если бы не было никакой реакции на вопиющее применение Лукашенко насилия в отношении спортсменов и населения Беларуси. МОК и многие другие участники международного спорта уже сталкиваются с обширной и оправданной критикой за то, что они слишком близки к авторитарным режимам.
Иногда это предпочтение становится достоянием общественности, как это было в 2019 году, когда многолетний президент Международной федерации лыжного спорта Джан Франко Каспер сказал:
«… С точки зрения бизнеса, я говорю: я предпочитаю идти к диктатуре, я не хочу обсуждать с экологами».
Такие заявления несовместимы с идеалами олимпийского движения и вряд ли обрадуют международных спонсоров.
МОК ссылается на репутацию Олимпийского движения в собственном заявлении о санкциях. Поэтому МОК пришлось пригрозить Лукашенко пальцем.
Но это еще не средний палец, это просто виляние пальцами», – говорится в заметке.
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Йенс Сейер Андерсена, международный директор Play the Game (инициатива Датского института спортивных исследований) высказался на тему санкций МОК в отношении НОК...
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