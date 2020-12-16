Журналист: «МОК пришлось пригрозить Лукашенко пальцем. Но это еще не средний палец»













«В заявлении МОК, похоже, наконец положен конец 23-летнему лояльному сотрудничеству с диктатором Беларуси Александром Лукашенко. Однако своими временными мерами МОК держит дверь открытой для Лукашенко и его союзников, чтобы они вернулись в олимпийское движение.





МОК колебался несколько месяцев, но теперь заслуживает похвалы за проявление солидарности с более чем тысячей белорусских спортсменов, тренеров и спортивных чиновников, которые мужественно протестуют против Александра Лукашенко.





Для Лукашенко, которого многие называют последним диктатором в Европе, это является серьезным ударом то, что те самые спортсмены, которые были краеугольным камнем его национальной пропаганды, сейчас находятся на передовой мирной борьбы белорусского населения за демократию и права человека.





Но для Лукашенко серьезным символическим поражением является также то, что МОК теперь оказывает поддержку белорусскому спортивному сообществу и другим гражданам и признает, что нынешнее руководство НОК Беларуси должным образом не защитило спортсменов от политической дискриминации.





Однако вопрос в том, являются ли санкции МОК чисто символическими? Как всегда, когда МОК рассылает заявления по политически спорным темам, их важно читать с максимальной осторожностью. На первый взгляд временные меры МОК кажутся жесткими и последовательными.





МОК также обещает, что продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право на дальнейшие действия.





Немедленный ответ самого Лукашенко говорит о том, что санкции вредны – по крайней мере, для его самооценки.





Лукашенко заявил на встрече с работникам больницы, что нужно подать в суд и задался вопросом, в чем он виноват: «В том, что я защищаю свою страну?».





Неудивительно, что белорусский НОК разделяет точку зрения Лукашенко в заявлении, в котором выражается «обеспокоенность тем, что руководство МОК могло подвергнуться политическому давлению при формулировании некоторых положений решения».





И, казалось бы, не подозревая об этой иронии, Олимпийский комитет во главе с главой государства подчеркивает: «Мы искренне верим, что спорт нельзя смешивать с политикой».





Что еще более важно, МОК называет свои меры «временными». Они применимы «до дальнейшего уведомления или до тех пор, пока в феврале 2021 года генеральным собранием НОК не будет избран новый исполнительный совет».