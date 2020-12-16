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Лукашенко пообещал драться

16.12.2020 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко пообещал драться за страну. Об этом сообщает телеканал СТВ.




«Никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: "Все, Лукашенко, ты свое дело сделал", — до тех пор я буду драться за эту страну», — сказал он на встрече с врачами Могилевской областной клинической больницы. Он добавил, что у него, кроме Беларуси, ничего нет.

Ранее 15 декабря Лукашенко призвал сограждан жить дружно, сохранить страну «для внуков» и заявил, что не собирается никуда бежать. Правда, его "дружно" каждый день отмечено судами, арестами, уголовными делами. То есть получается, что для него "дружно" это когда он -- на свободе, а мы -  в тюрьме.
 
 
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Александр Лукашенко пообещал драться за страну. Об этом сообщает телеканал СТВ.
 
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