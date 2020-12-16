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Сенат США утвердил нового посла в Минске

16.12.2020 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах выдвинуть Фишер на пост посла США в Беларуси в апреле. В мае он внес ее кандидатуру на утверждение Конгресса.



Кандидатура дипломата Джули Фишер была единогласно утверждена сенатом конгресса США на пост нового посла в Беларуси. Трансляция заседания велась во вторник, 15 декабря, на сайте верхней палаты американского законодательного органа. 

Таким образом, Фишер станет первым американским дипломатом в Беларуси с 2008 года. Американский посол Карен Стюарт был отозван в марте 2008 года в ответ на аналогичное действие Минска, отозвавшего из Вашингтона своего посла Михаила Хвостова. Причиной стало введение санкций США против белорусских компаний.

Ранее Фишер занимала должность заместителя постпреда США при НАТО, временного поверенного в делах США в России, а также работала в американских посольствах в Грузии и в Украине.

В свою очередь, в июле Александр Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.
 
Теги: Минск
 
 
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Президент США Дональд Трамп сообщил о планах выдвинуть Фишер на пост посла США в Беларуси в апреле. В мае он внес ее кандидатуру на утверждение Конгресса.
 
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