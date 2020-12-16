Сенат США утвердил нового посла в Минске









Кандидатура дипломата Джули Фишер была единогласно утверждена сенатом конгресса США на пост нового посла в Беларуси. Трансляция заседания велась во вторник, 15 декабря, на сайте верхней палаты американского законодательного органа.





Таким образом, Фишер станет первым американским дипломатом в Беларуси с 2008 года. Американский посол Карен Стюарт был отозван в марте 2008 года в ответ на аналогичное действие Минска , отозвавшего из Вашингтона своего посла Михаила Хвостова. Причиной стало введение санкций США против белорусских компаний.





Ранее Фишер занимала должность заместителя постпреда США при НАТО, временного поверенного в делах США в России, а также работала в американских посольствах в Грузии и в Украине.





В свою очередь, в июле Александр Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.



