Цены на лекарства могут быть изменены

В министерстве отметили, что вопрос, в числе других, затрагивающих государственное ценовое регулирование, обсуждался во время первой сессии онлайн-встречи с представителями секретариата Всемирной торговой организации по вопросам ценовой политики. В ней приняли участие представители МИД, Минздрава, Минфина, Минюста, облисполкомов, концерна "Белгоспищепром" и администрации СЭЗ "Могилев",interfax.by