США призвали к диалогу между оппозицией и властями в Беларуси

Биган подтвердил поддержку США борьбы белорусского народа за свои права и за демократическое будущее своей страны.

Он также заявил, что США призывают провести в Беларуси действительно свободные и справедливые выборы при участии международных наблюдателей, а также безоговорочно освободить всех политических заключенных и несправедливо задержанных.

Во вторник, 15 декабря, заместитель госсекретаря США Стивен Биган принял участие в виртуальной дискуссии, организованной Германским фондом Маршалла с лидером белорусской оппозиции и кандидатом в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светланой Тихановской.





Дискуссия была посвящена продолжающемуся политическому кризису в Беларуси. Замгоссекретаря еще раз подтвердил решительную поддержку США борьбы белорусского народа за свои права и за демократическое будущее своей страны.