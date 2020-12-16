|
США призвали к диалогу между оппозицией и властями в Беларуси
Источник материала: Партизан
Заместитель госсекретаря США Стивен Биган провел переговоры с лидером беларусской оппозиции Светланой Тихановской. Он отметил, что США выступают за диалог между Координационным советом белорусской оппозиции и белорусскими властями с целью урегулирования кризиса.
Об этом пишет
Биган подтвердил поддержку США борьбы белорусского народа за свои права и за демократическое будущее своей страны.
Он также заявил, что США призывают провести в Беларуси действительно свободные и справедливые выборы при участии международных наблюдателей, а также безоговорочно освободить всех политических заключенных и несправедливо задержанных.
Во вторник, 15 декабря, заместитель госсекретаря США Стивен Биган принял участие в виртуальной дискуссии, организованной Германским фондом Маршалла с лидером белорусской оппозиции и кандидатом в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светланой Тихановской.
Дискуссия была посвящена продолжающемуся политическому кризису в Беларуси. Замгоссекретаря еще раз подтвердил решительную поддержку США борьбы белорусского народа за свои права и за демократическое будущее своей страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель госсекретаря США Стивен Биган провел переговоры с лидером беларусской оппозиции Светланой Тихановской. Он отметил, что США выступают за диалог между...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)