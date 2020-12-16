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США призвали к диалогу между оппозицией и властями в Беларуси

16.12.2020 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган провел переговоры с лидером беларусской оппозиции Светланой Тихановской. Он отметил, что США выступают за диалог между Координационным советом белорусской оппозиции и белорусскими властями с целью урегулирования кризиса.



Об этом пишет "Голос Америки".

Биган подтвердил поддержку США борьбы белорусского народа за свои права и за демократическое будущее своей страны.

Он также заявил, что США призывают провести в Беларуси действительно свободные и справедливые выборы при участии международных наблюдателей, а также безоговорочно освободить всех политических заключенных и несправедливо задержанных.

Во вторник, 15 декабря, заместитель госсекретаря США Стивен Биган принял участие в виртуальной дискуссии, организованной Германским фондом Маршалла с лидером белорусской оппозиции и кандидатом в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светланой Тихановской.

Дискуссия была посвящена продолжающемуся политическому кризису в Беларуси. Замгоссекретаря еще раз подтвердил решительную поддержку США борьбы белорусского народа за свои права и за демократическое будущее своей страны.
 
 
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Заместитель госсекретаря США Стивен Биган провел переговоры с лидером беларусской оппозиции Светланой Тихановской. Он отметил, что США выступают за диалог между...
 
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