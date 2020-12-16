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Сенат США единогласно утвердил кандидатуру на пост нового посла в Минске

16.12.2020 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сенат США единогласно утвердил кандидатуру на пост нового посла в Минске

  • 16.12.2020, 8:11
Сенат США единогласно утвердил кандидатуру на пост нового посла в Минске

Сроки отправки Джули Фишер в Беларусь пока не сообщаются.

Сенат Конгресса США во вторник единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Минске. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа. Кандидатура Фишер была утверждена единогласно, сообщает ТАСС.

Фишер станет первым американским дипломатом в Беларуси с 2008 года. Ее кандидатуру внес на утверждение Сенату в начале мая президент Дональд Трамп.

Фишер ранее работала в качестве заместителя постоянного представителя США при НАТО. Также в ее профессиональной биографии — работа в посольствах США в Тбилиси, Киеве и Москве. Дипломат владеет русским, французским и немного грузинским языками.

В середине сентября первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн заявил, что США не планируют отказываться от отправки своего нового посла в Беларусь, несмотря на текущую резкую критику Вашингтона в отношении Минска и требование проведения новых выборов в республике.

Сама Фишер на слушаниях сенатского комитета по иностранным делам, которые прошли до 9 августа и последующих за выборами событий, заявляла, что США нужен открытый диалог с представителями различных уровней и ветвей власти, хотя «в Беларуси есть один человек, чье мнение значит больше всего».

Сроки отправки Фишер в Минск пока не сообщаются.

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Теги: Минск
 
 
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Сроки отправки Джули Фишер в Беларусь пока не сообщаются.
 
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