|
«Количество вызовов возросло многократно»: эмоциональное обращение медиков из Барановичей
Источник материала: Хартия'97
«Количество вызовов возросло многократно»: эмоциональное обращение медиков из Барановичей
Врачи рассказали горожанам о новой эпидемической ситуации.
Сотрудники скорой помощи в Барановичах
Медики отметили, что количество вызовов скорой помощи сейчас «возросло многократно» и они «стараются помочь каждому, кому действительно нужна экстренная помощь… Но мы понимаем, что прежде всего мы должны мчаться к тем, кому угрожает опасность. Давайте уважать друг друга. Большая просьба: не надо вызывать скорую помощь, если у вас температура ниже 38,5, вы болеете первые сутки, или на всякий случай провериться! Скорая не берет мазки, не делает рентген и КТ. Дайте нам возможность помочь тем, кому мы реально нужнее», — написали медики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачи рассказали горожанам о новой эпидемической ситуации.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)