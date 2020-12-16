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Американский сенат утвердил посла в Беларуси. Она выступала за смягчение санкций
Источник материала: Onliner
Вчера сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Беларуси,
Ранее Фишер была заместителем постпреда США при НАТО, работала в посольствах в России, Грузии и Украине, работала заместителем помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС.
В начале августа она заявила о необходимости создания в Минске американской торговой палаты, а в Вашингтоне — американо-белорусского делового совета. Кроме того, подчеркнула, что США не должны упускать свои возможности в Беларуси ради региональной безопасности и стабильности, продолжать сотрудничать с ней. Она также назвала приостановку ряда американских санкций против Минска важным инструментом в двусторонних отношениях.
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Вчера сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Беларуси, сообщает ТАСС. Ранее первый...
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