Американский сенат утвердил посла в Беларуси. Она выступала за смягчение санкций

Источник материала: Onliner

Вчера сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Беларуси, сообщает ТАСС. Ранее первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн заявлял, что США не планируют отказываться от отправки нового посла в Минск, несмотря на резкую критику Минска и требование проведения новых выборов.

Ранее Фишер была заместителем постпреда США при НАТО, работала в посольствах в России, Грузии и Украине, работала заместителем помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС.

В начале августа она заявила о необходимости создания в Минске американской торговой палаты, а в Вашингтоне — американо-белорусского делового совета. Кроме того, подчеркнула, что США не должны упускать свои возможности в Беларуси ради региональной безопасности и стабильности, продолжать сотрудничать с ней. Она также назвала приостановку ряда американских санкций против Минска важным инструментом в двусторонних отношениях.

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