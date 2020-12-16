«Больше $764 никогда не выходило». Заводчанин показывает расчетники, которые он собирал больше 20 лет

Источник материала: Onliner Андрею 44 года. Почти половину из них он трудится на одном из крупных столичных госпредприятий, куда пришел простым рабочим. Каждый месяц, получая расчетник, он не выбрасывал его, а сохранял. Как менялась зарплата заводчанина все эти годы? Сколько из этих денег пошло в ФСЗН, на подоходный налог и профсоюзный сбор?

Первый расчетник, который есть у Андрея, — за март 2000 года. Тот год был примечателен не только фактом смены тысячелетий, круглой цифрой или страшилками о конце света. Первого января Беларусь проснулась без трех нулей. Тогда мы первый раз сказали прощай миллионам.





И если бы не это событие, то зарплата заводчанина на тот момент была бы чуть больше 52 млн, а так в расчетнике красовались всего 52 132 рубля «грязными». По мартовскому курсу в 424 рубля за доллар можно было купить $123.

К концу 2000 года американская валюта подорожала в 3,6 раза — до 1180 рублей. Выросшая в рублевом эквиваленте получка съехала на отметку в $74.





Год Среднемесячная зарплата Рубли Среднегодовой курс НБРБ Доллары 2000 66 010 750 88 2001 173 166 1380 126 2002 281 850 1750 161 2003 460 906 2038 226 2004 547 489 2160 254 2005 742 005 2154 345 2006 1 063 756 2145 496 2007 1 085 320 2146 506 2008 1 476 922 2137 691 2009 1 874 349 2792 671 2010 1 838 515 2980 659 2011 2 915 938 5002 583 2012 6 088 287 8337 730 2013 6 784 434 8881 764 2014 7 828 559 10 227 761 2015 8 457 187 15 905 532 2016 842,05 1,9876 424 2017 1156,15 1,9324 598 2018 1236,93 2,0377 607 2019 1523,07 2,0914 728 2020 (октябрь) 1700 2,5300 671

«Тысячником» Андрей пробыл не так уж долго. Свой первый миллион рублей он заработал уже в апреле 2006 года — на тот момент это было $486. Средняя начисленная зарплата в стране тогда была почти в два раза ниже (согласно общей статистике Белстата, снова миллионерами все белорусы снова стали лишь в конце 2007-го).





Стабильно больше в долларах Андрей получал до 2008 года. На стыке 2008-го и 2009-го, когда случился мировой финансовый кризис, доллар всего за одну ночь вырос с 2200 до 2650 рублей. Тогда зарплата в долларах у Андрея просела в среднем на $20 в эквиваленте.

Следующие три года зарплата в рублях росла, а вот в валюте падала. Оно и неудивительно, если вспомнить трехкратный рост доллара в 2011-м.





Затем был трехлетний период роста. Зарплатного пика Андрей достиг в 2013-м. В среднем за месяц у него выходило $764 в эквиваленте. Так много за два десятилетия он еще не зарабатывал.

Месяц 2020 года Зарплата Сумма без учета деноминации 2020 года Сумма без учета деноминации 2000 года Январь 1693,73 16 937 300 16 937 300 000 Февраль 2445,81 24 458 100 24 458 100 000 Март 1472,54 14 725 400 14 725 400 000 Апрель 1643,9 16 439 000 16 439 000 000 Май 2215,83 22 158 300 22 158 300 000 Июнь 3481,25 34 812 500 34 812 500 000 Июль — — — Август 966,19 9 661 900 9 661 900 000 Сентябрь 1457,38 14 573 800 14 573 800 000 Октябрь 1700,25 17 002 500 17 002 500 000

Сильное проседание зарплаты Андрей почувствовал в 2015 году: по сравнению с 2014-м его заработок упал на $129 в эквиваленте. Хотя в рублях зарплата выросла. В 2016 году зарплата падала и в долларовом, и в рублевом эквиваленте — средняя начисленная снизилась на $108 в эквиваленте.











В этом же году заводчанин, как и все белорусы, снова перестал быть миллионером. Эра круглых сумм закончилась в июне 2016-го, когда в стране убрали четыре нуля.

На следующий год после этого события средняя зарплата Андрея стала расти, и пока резкого скачка вниз не наблюдалось.

В 2020 году заработок Андрея варьируется на уровне 1600—2000 рублей. В пересчете на доллары его октябрьская зарплата была равна $671.





Сколько же в целом за это время Андрей заплатил налогов и различных отчислений. Мы посчитали, что за 20 лет (с 2000-го по 2019-й) Андрей уплатил 13 314 рублей подоходного налога (который до 2015 года составлял 12%, а затем вырос до 13%), а также отдал государственному профсоюзу 1071 рубль (по 1% от зарплаты ежемесячно). Также в расчетнике он увидел столько же отчислений в пенсионный фонд.

Но больше всего отчислений вышло в ФСЗН — тех самых, которые не отражены в расчетнике, но их точно платит работодатель Андрея. За 20 лет эта сумма составила 47 922 рубля, или в среднем по 200 рублей в месяц.





Сам Андрей ворох своих расчетников никогда не анализировал. Говорит, собирал, и все. Поэтому в оценке своего уровня жизни и изменении финансового положения ориентируется только на личные ощущения.

— Конечно, по сравнению с тем временем, когда я только пришел на завод, мое финансовое положение улучшилось, — объясняет мужчина. — Появился стаж, опыт, я вырос в должности. Начинал с низов, закончил чуть повыше — вот и зарплата выросла. Но вот что интересно. 20 лет назад, хоть зарплата была намного меньше, ее хватало, чтобы скромно жить. Сейчас же зарплата выше, но уровень жизни выше, и на жизнь нужно больше.





Андрей говорит, что квартирный вопрос у него был решен, поэтому каких-то кредитов или долгов он не имеет. Правда, и какой-то внушительной суммы накоплений за 20 лет не случилось. Иногда он пытается что-то отложить, но только возникает потребность в чем-то — отложенное тратится моментом.

— Вероятно, это особенности моего характера, у других копить каким-то образом получается, — считает Андрей (поэтому для совершения каких-то крупных покупок: мебели или еще чего-то — он пользуется кредитной картой: скопить нужную сумму на дорогую покупку не получается). — При этом не могу сказать, что существую от зарплаты до зарплаты, денег на жизнь мне хватает. И съездить в отпуск на горные лыжи на две недели тоже могу себе позволить. Считаю, что за мою работу мне платят адекватные деньги. Можно еще $100 в эквиваленте докинуть — и будет вообще шикарно для нашего уровня и госпредприятия.

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