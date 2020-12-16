ДТП со спортивным инвентарем: мотоцикл как бы ненастоящий, зато проблемы вполне реальные

Источник материала: Onliner Случается, что неприятности идут чередой, будто звенья одной цепи. Вот как 2020-й — начался и все никак не закончится: никто уже и досматривать не хочет, а он все подкидывает что-то новенькое. Наш читатель Виталий попал в ДТП: нелепый случай, да вроде и не виноват, но разгребать теперь все самому. Ремонтировать «Газель», точнее добиваться, чтобы ее отремонтировали как следует (что ничуть не легче), биться за компенсацию (случай-то, разумеется, не страховой), а если нет — то готовиться к суду. Спросите, как Виталий во все это встрял? Сейчас расскажем.

ДТП со спортивным инвентарем

Дело было после картошки

— Суббота, 10 октября. Хороший день, даже какая-то магия чисел — 10.10.20. Все трудовое население, согласно давней традиции, докапывает картошку, вот и мы не исключение. В 18:00 едем с поля домой, — начинает рассказ Виталий.

Можете сориентироваться по карте: Смолевичский район, дорога между деревнями Дубровка и Юхновка пролегает через лес. Тишина, только на картошку и ездить.

— Вдруг мне навстречу из-за поворота вылетает группа подростков на кроссовых мотоциклах. Я сразу понял, к чему все идет. Там секунда времени была, но у меня права — 20 лет, какое-то понимание присутствует. Ну и ехали мы со скоростью 15 км/ч — было время среагировать. Короче, прижимаюсь к краю дороги и торможу, глушу машину. Еще секунда — и удар, — говорит собеседник.





В «Газель», прямо в лоб, врезается 16-летний мотоциклист на кроссовом мотоцикле и падает (благо еще, что был в амуниции). Повреждения у автомобиля весьма заметные, даже двери заклинило.

Что это за мотоциклисты?

Откуда несовершеннолетние мотоциклисты на лесной дороге, спросите?

— Это богатые родители покупают своим детям дорогие игрушки, — отметил Виталий. — Они постоянно ездят группой, на каникулах частенько. Экшен-камеры, ролики на YouTube — все как обычно.

Как-то привычно, что если подростки занимаются таким спортом, то рядом должен быть тренер: взрослый человек, который предостережет, не допустит ничего плохого. Но наш читатель утверждает, что никто несовершеннолетних мотоциклистов не сопровождал.

На место примчались родители подростка, Виталий вызвал ГАИ, его жена позвонила в скорую.

— Отец этого парня предлагал решить вопрос самостоятельно, не звонить в скорую, но я отказался: он головой ударился, а вдруг что... И я оказался прав: ребенка забрали в больницу, даже прооперировали — так мне рассказали впоследствии в ГАИ, — сообщил собеседник.

Мы, кстати, готовы услышать мнение отца, если он пожелает высказаться. Пишите нам: pv@onliner.by .

Сотрудники ГАИ на месте происшествия пришли к выводу, что мотоциклист совершил наезд на стоящий автомобиль. Водителю «Газели» выдали справку о ДТП с информацией об участниках аварии и об ее последствиях.





Об источнике повышенной опасности

Вызвать ГАИ и скорую в подобной ситуации — единственно верный шаг, и Виталий это понимал.

— Я бы, может, еще и виноватым во всем оказался, как владелец источника повышенной опасности. А мотоцикл, на котором ехал этот парень, — это, оказывается, даже не транспортное средство, — отметил он.

Действительно, в соответствии с п. 1 ст. 948 Гражданского кодекса, владельцы источников повышенной опасности обязаны возместить вред (имущественный), причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Однако, по крайней мере на момент публикации, в конкретно этом случае ни о чем таком речь не идет.





Что за мотоцикл был у подростка

BSE J2 — это кроссовый мотоцикл, то есть мотоцикл, предназначенный только для спорта. Его масса — более 100 кг. У модели с двигателем объемом 250 куб. см мощность составляет порядка 16 л. с.

— Эти мотоциклы не требуют оформления, так как не предназначены для движения по дорогам общего пользования, — говорит Виталий. — Со слов отца мальчика я понял, что это уже второй такой случай. К ребенку у меня никаких претензий — он ребенок. Трехлетний малыш сегодня может взять гвоздик, выйти на улицу и нацарапать на машине слово «мама». И что, он будет в чем-то виноват? Нет, виноваты будут родители.

Нестраховой случай

Итак, вины водителя автомобиля в произошедшем не установлено, а другой участник — подросток на спортивном мотоцикле, не требующем регистрации. Изучив вопрос и выяснив, кто занимается такими запутанными случаями, Виталий обратился в Белорусское бюро по транспортному страхованию. У него оформлен договор обязательного страхования гражданской ответственности — на что он как добросовестный страхователь вправе рассчитывать?

— В бюро мне достаточно быстро дали ответ, все подробно изложив: поскольку мотоцикл является спортивным инвентарем, то случай — нестраховой, — отметил наш читатель.





Как так вышло? В Белорусском бюро по транспортному страхованию Виталию объяснили, что Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь (пункты 149 и 158) определен перечень транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых подлежит обязательному страхованию. В данный перечень входят и мотоциклы, но такие, которые подлежат государственной регистрации и используются в дорожном движении.

Регистрационные действия осуществляются в отношении мопедов, квадрициклов, иных механических транспортных средств при соблюдении ряда условий. Но есть исключение: не регистрируются автомобили и мотоциклы, предназначенные только для участия в спортивных соревнованиях.

Ну и наконец, не считается страховым случаем факт причинения вреда владельцем транспортного средства, гражданская ответственность которого не подлежит обязательному страхованию.

Короче говоря, мотоцикл, которым управлял подросток, предназначен для спортивных соревнований, поэтому не регистрируется, ответственность не страхуется. Случай нестраховой, причиненный вред возмещению не подлежит.





Что делать?

Что делать водителю «Газели»? Вести переговоры с владельцем мотоцикла (то есть с отцом подростка) в рамках гражданско-правовых отношений. Проще говоря, настаивать на добровольном возмещении ущерба либо подавать иск в суд.

— С отцом мы продолжаем общаться вот уже два месяца. Он настаивает на том, что не виноват, и просит показать заключение страховой компании. Я говорю, что страховая компания этим случаем не занималась, и показываю ответ Белорусского бюро по транспортному страхованию. Готовлюсь к любому развитию событий, все документы и чеки сохраняю, но надеюсь, что мы договоримся по-хорошему, — говорит Виталий.

Легко не будет

Теперь давайте схематично обозначим, с чем придется столкнуться владельцу автомобиля, попавшему в похожую ситуацию (не виноват, случай нестраховой, а компенсацию как-то получать надо).

С места происшествия транспортное средство уезжает на эвакуаторе (Виталий заплатил 150 рублей). Чек сохраняйте, если рассчитываете включить эту сумму в иск.

Далее нужно заниматься ремонтом автомобиля, но перед этим — оценка причиненного вреда.

— Заказать оценщика займет от 3 до 5 дней. Я сразу потребовал такого, у которого есть юридическая практика, который аккредитован для работы в судах. Дали мне такого, даже двоих: один приезжает, осматривает машину, составляет акт. Затем передает его другому, тому, который с юридической практикой. Короче говоря, 250 рублей по договору за это удовольствие. Тоже, разумеется, пока за мой собственный счет, — констатирует наш читатель.

На оценку закладывайте еще недели две (плюс к тем пяти дням, что ушли на поиски оценщика).

Только после этого можно непосредственно приступать к ремонту, ведь его придется проводить только согласно акту оценки.

— «Газель»-то 2007 года выпуска. Соответственно, дефекты эксплуатации, то есть износ, — пояснил автовладелец.





Готовьтесь к тому, что сумма, которую назовет оценщик, может существенно отличаться от той, которую себе представляли вы.