Вероника Цепкало, одна из лидеров избирательной кампании Светланы Тихановской, накануне вручения премии имени Сахарова выступила в Европарламенте.





В своей 3-минутной речи она напомнила, как все начиналось, когда Валерий Цепкало, Виктор Бабарико, Сергей Тихановский бросили вызов режиму Лукашенко.

Она вспомнила, что «с первых дней кампании мало кто верил, что в Беларуси можно что-то изменить. Все думали, что на этих выборах будет все, как раньше».

Вероника вспомнила о своей соратнице по избирательной кампании одного из лидеров штаба Бабарико — Марии Колесниковой, которая находится за решеткой: «Режиму все равно, какой у вас возраст, профессия, статус, они просто садят вас в тюрьму».

По ее словам, многие ее собеседницы, которые отбыли административный арест, рассказывали об ужасных условиях заключения: «Камеры переполнены, у заключенных нет возможности принять горячий душ, они не получают медицинской помощи. Женщин бросают в карцеры, где можно только стоять. Режим считает, что это справедливое наказание за мирные протесты».

Цепкало подчеркнула, что «мы хотим, чтобы весь мир знал, что происходит в Беларуси. Спасибо за награду. Мы будем продолжать нашу борьбу. Жыве Беларусь!»