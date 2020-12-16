ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Режиму все равно, какой у вас возраст, профессия, статус, они просто садят вас в тюрьму»

16.12.2020 08:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Вероника Цепкало, одна из лидеров избирательной кампании Светланы Тихановской, накануне вручения премии имени Сахарова выступила в Европарламенте.

«Режиму все равно, какой у вас возраст, профессия, статус, они просто садят вас в тюрьму»

В своей 3-минутной речи она напомнила, как все начиналось, когда Валерий Цепкало, Виктор Бабарико, Сергей Тихановский бросили вызов режиму Лукашенко.

Она вспомнила, что «с первых дней кампании мало кто верил, что в Беларуси можно что-то изменить. Все думали, что на этих выборах будет все, как раньше».

Вероника вспомнила о своей соратнице по избирательной кампании одного из лидеров штаба Бабарико — Марии Колесниковой, которая находится за решеткой: «Режиму все равно, какой у вас возраст, профессия, статус, они просто садят вас в тюрьму». 

По ее словам, многие ее собеседницы, которые отбыли административный арест, рассказывали об ужасных условиях заключения: «Камеры переполнены, у заключенных нет возможности принять горячий душ, они не получают медицинской помощи. Женщин бросают в карцеры, где можно только стоять. Режим считает, что это справедливое наказание за мирные протесты».

Цепкало подчеркнула, что «мы хотим, чтобы весь мир знал, что происходит в Беларуси. Спасибо за награду. Мы будем продолжать нашу борьбу. Жыве Беларусь!»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вероника Цепкало, одна из лидеров избирательной кампании Светланы Тихановской, накануне вручения премии имени Сахарова выступила в Европарламенте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Американский сенат утвердил посла в Беларуси. Она выступала за смягчение санкций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика