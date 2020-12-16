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«Новое правительство не будет считать себя обязанным платить по долгам Лукашенко»

16.12.2020 08:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Кредиторы, которые сегодня поддерживают Александра Лукашенко, должны иметь в виду, что могут навсегда потерять выделенные ему средства.

«Новое правительство не будет считать себя обязанным платить по долгам Лукашенко»

Об этом в стриме, опубликованном в своем телеграм-канале, заявил член президиума Координационного совета, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.   

По его словам, в настоящее время НАУ реализует План по экономике и финансам, который включает в себя и меры по экономическому давлению на режим.

В этом направлении НАУ действует единым фронтом с офисом Светланы Тихановской, а также инициативами Крама, За дело! и другими. 

«Все договоренности с кредиторами, подписанные нелегитимной властью после 5 ноября 2020 года, будут пересмотрены руководством новой Беларуси. Новое правительство не будет считать себя обязанным платить по долгам Лукашенко», — подчеркнул политик.

НАУ считает, что иностранным финансовым институтам, кредитным и банковским учреждениям «необходимо прекратить финансирование нелегитимной власти и репрессий белорусского народа».

Вместо этого им предлагается:

  1. Принять меры по проверке целевого использования кредитных ресурсов;
  2. Потребовать досрочного и незамедлительного исполнения кредитных обязательств;
  3. Не допускать продление кредитных договоров.

«Важно подчеркнуть, что в применении санкций виноват не белорусский народ, а исключительно нелегитимная власть, которая не хочет исполнять базовые международные принципы, не соблюдает национальное законодательство, грубо нарушает права и свободы белорусов», — резюмировал Латушко.

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Кредиторы, которые сегодня поддерживают Александра Лукашенко, должны иметь в виду, что могут навсегда потерять выделенные ему средства.
 
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