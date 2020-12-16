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«Новое правительство не будет считать себя обязанным платить по долгам Лукашенко»
Источник материала: Навiны
Кредиторы, которые сегодня поддерживают Александра Лукашенко, должны иметь в виду, что могут навсегда потерять выделенные ему средства.
Об этом в стриме,
По его словам, в настоящее время НАУ реализует
В этом направлении НАУ действует единым фронтом с офисом Светланы Тихановской, а также инициативами
«Все договоренности с кредиторами, подписанные нелегитимной властью после 5 ноября 2020 года, будут пересмотрены руководством новой Беларуси. Новое правительство не будет считать себя обязанным платить по долгам Лукашенко», — подчеркнул политик.
НАУ считает, что иностранным финансовым институтам, кредитным и банковским учреждениям «необходимо прекратить финансирование нелегитимной власти и репрессий белорусского народа».
Вместо этого им предлагается:
«Важно подчеркнуть, что в применении санкций виноват не белорусский народ, а исключительно нелегитимная власть, которая не хочет исполнять базовые международные принципы, не соблюдает национальное законодательство, грубо нарушает права и свободы белорусов», — резюмировал Латушко.
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Кредиторы, которые сегодня поддерживают Александра Лукашенко, должны иметь в виду, что могут навсегда потерять выделенные ему средства.
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