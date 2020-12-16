Сергей Лисичкин отказался становиться главным редактором «Прессбола»

известно Tribuna.com, после общения с коллективом редакции «Прессбола» корреспондент телеканала ОНТ Сергей Лисичкин отказался становиться главным редактором издания. Как сталоTribuna.com, после общения с коллективом редакции «Прессбола» корреспондент телеканала ОНТотказался становиться главным редактором издания.





Ранее должность главного редактора покинул Дмитрий Герчиков, который летом на этом посту сменил Сергея Кайко. Журналист в ноябре написал заявление об уходе из издания. О причинах не сообщается.









фото носит иллюстративный характер





После ухода Герчикова несколько номеров выходили под руководством заместителя главного редактора Дмитрия Беленького.





Сообщается, что коллектив редакции активно предлагает кандидатов на должность главреда из числа своих журналистов, однако не находит понимания у АБФФ.





На ОНТ Лисичкин являлся автором спортивных программ. Он один из создателей фильма про футболиста Александра Прокопенко и автор репортажей.



