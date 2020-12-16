ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сергей Лисичкин отказался становиться главным редактором «Прессбола»

16.12.2020 08:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

После общения с коллективом редакции «Прессбола» Лисичкин отказался становиться главным редактором издания

Как стало известно Tribuna.com, после общения с коллективом редакции «Прессбола» корреспондент телеканала ОНТ Сергей Лисичкин отказался становиться главным редактором издания.

Ранее должность главного редактора покинул Дмитрий Герчиков, который летом на этом посту сменил Сергея Кайко. Журналист в ноябре написал заявление об уходе из издания. О причинах не сообщается.


фото носит иллюстративный характер

После ухода Герчикова несколько номеров выходили под руководством заместителя главного редактора Дмитрия Беленького.

Сообщается, что коллектив редакции активно предлагает кандидатов на должность главреда из числа своих журналистов, однако не находит понимания у АБФФ.

На ОНТ Лисичкин являлся автором спортивных программ. Он один из создателей фильма про футболиста Александра Прокопенко и автор репортажей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После общения с коллективом редакции «Прессбола» Лисичкин отказался становиться главным редактором издания
 
Новости дня
Новости разные
 
Ситуация на границе с ЕС: в очередях скопилось почти 2 тысячи фур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика