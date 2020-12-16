Источник материала: UDF



Николай Карпенков. Фото: TUT.BY

«Установлено, что 13.10.2020 Хорошин М.Л. был похищен на ул. Ульяновской, 3 начальником ГУБОПиК МВД Республики Беларусь Карпенковым Н.Н., действовавшим с превышением служебных полномочий в группе лиц со своими подчиненными, после чего незаконно доставлен в Первомайский РУВД г. Минска , где в отношении него названные лица при попустительстве начальника РУВД Бакача А.С. применили пытки».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Замминистра МВД Карпенков может стать обвиняемым по громкому уголовному делу Он является подозреваемым в похищении и пытках Максима Хорошина.

Он является подозреваемым в похищении и пытках владельца цветочного магазинаКак следует из Единой книги регистрации преступлений:Таким образом Карпенков подозревается в совершении преступлений по ст. 128: УК Преступления против безопасности человечества, ст. 182 ч. 2 УК: Похищение человека и ст. 426 ч. 3 УК: Превышение власти или служебных полномочий.Начальник Первомайского РУВДтакже является подозреваемым по этому делу. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 128 и частью третьей статьи 425 (Бездействие должностного лица) УК.Напомним, процедура универсальной юрисдикции позволяет судить подозреваемых в совершении преступления против человечности в другой стране.