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Лукашенко: «Пока последний омоновец и врач настоящий не скажет: «Ты свое дело сделал», я буду драться за страну»

16.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Об этом глава Беларуси заявил во время посещения областной клинической больницы в Могилеве 15 декабря. Фрагмент встречи показали в эфире СТВ.

— Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она неизменна. Давайте будем жить дружно, сохраним страну — а мы ее сохраним. Мы ее сохраним, чего бы это нам ни стоило. И опять не для меня и не для него. Это уже для внуков, даже не для детей. Уже дети наши выросли, для внуков надо, вот для чего. И это моя главная задача.

Все будете решать вы. Обещаю вам, все будете решать вы. Никому не верьте, что Лукашенко Конституцию под себя делает. Но никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил и все: он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажет: «Все, Лукашенко, ты свое дело сделал», до тех пор я буду драться за эту страну. У меня больше, кроме нее, ничего нет.

Напомним, накануне пресс-служба президента также давала слова Лукашенко. Правда, тогда прозвучало, он заявил, что «свое отработал».

 
Теги: Могилев
 
 
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Об этом глава Беларуси заявил во время посещения областной клинической больницы в Могилеве 15 декабря. Фрагмент встречи показали в эфире СТВ.
 
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